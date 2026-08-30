개미들 단일종목 1.7조 ‘팔자’… 잠잠해진 ‘롤러코스피’

지난달 31일 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 규제가 시행된 이후 한 달간 개인 투자자들이 관련 상품을 1조7000억원 넘게 순매도한 것으로 나타났다. 극심하게 널뛰던 코스피도 이달 변동성이 크게 축소됐다.

30일 한국거래소와 ETF 체크에 따르면 지난달 31일부터 지난 28일까지 개인 투자자는 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 16종을 1조7730억원 팔아치웠다.

28일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 환율 및 코스피 종가가 표시되어 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 1.79% 하락한 6,788.88, 코스닥은 0.09% 오른 838.41에 거래를 마감했다. 뉴스1

단일종목 레버리지는 지난 5월27일 도입됐다. 반도체주 호황기에 수익을 극대화하려는 투자자들의 수요가 급격히 몰렸다. 특히 변동성 투자 수요가 많은 코스닥의 수급을 빨아들이며 단일종목 레버리지 ETF는 빠르게 성장했다. 16종의 순자산총액은 5월27일 5조75억원에서 7월30일 5조8534억원으로 16.9%나 불어났다.

그러나 단일종목 레버리지가 증시 변동성을 키우는 주범으로 지목되자 금융당국은 지난달 31일부터 기본예탁금을 1000만원에서 3000만원으로 상향하는 등 규제를 시행했다. 규제 효과는 즉각적으로 나타났다. 시행일부터 지난 28일까지 약 한 달간 개인이 팔아치운 단일종목 레버리지·인버스 상품 금액은 삼성전자 관련 5316억원, SK하이닉스 관련 1조2415억원 등 총 1조7730억원에 달한다. 규제 시행 전 11조원대였던 일평균 거래대금도 지난 28일 5370억원으로 쪼그라들었다. 이달 일평균 거래대금은 1조59억원 수준이다.

이외에도 금융당국은 지난 19일 모의거래 의무화 등 추가 조치를 시행했다. 매매 수량 단위를 20주씩으로 확대하는 등 규제도 11월 이내 시행할 계획이다.

레버리지 규제가 효과를 거두면서 극심한 변동성을 보이던 코스피도 잠잠해졌다.

지난달 코스피가 전 거래일보다 3% 이상 오르거나 내린 날은 22거래일 중 14거래일(64%)에 달했다. 그러나 이달 들어선 19거래일 중 8일(42%)에 불과했다. 코스피가 5% 이상 급등락한 날도 지난달 10일에서 이달 3일로 축소됐다.

지난달 코스피 시장에서 22거래일 중 15일이나 울렸던 사이드카도 이달엔 5회에 불과했다. 매달 발동 횟수가 증가하던 서킷브레이커 역시 울리지 않았다.

6월 97.99까지 치솟았던 ‘한국형 공포지수’인 코스피200 변동성지수(VKOSPI)도 지난 28일 50.08로 내려왔다. 레버리지 규제 시행 전날인 지난달 30일(86.18)과 비교하면 20거래일 만에 36.1포인트(42%) 하락했다.

정희찬 삼성선물 연구원은 “증시 변동성의 완화는 단일종목 레버리지 ETF 규제 시행 이후 디레버리징이 꾸준히 진행된 데 따른 것으로 분석된다”며 “다만 현재 VKOSPI 수준은 여전히 장기 평균을 크게 상회하고 있어, 변동성이 완화됐다고 해서 시장이 정상화 국면에 진입했다고 판단하기에는 이른 상황”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지