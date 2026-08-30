G20 참석 취소했다가 번복한 구윤철…예정대로 미국으로 출국

주요 20개국(G20) 행사 참석을 위해 인천국제공항에 도착했다가 개각 소식에 발길을 돌리려던 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 미국 길에 올랐다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 30일 오전 G20 재무장관회의 참석을 위해 인천국제공항 제2여객터미널에서 미국 워싱턴 D.C.로 출국하고 있다. 인천공항=뉴스1

구 부총리는 30일 오전 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석을 위해 출국했다.

회의는 현지시간으로 오는 31일부터 다음달 1일까지 미국 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 열린다.

애초 구 부총리는 공항 도착 후, 개각 대상에 포함된다는 소식을 듣고서는 스콧 베선트 미국 재무장관 등 주요국 인사와 양자 면담 일정을 모두 취소했다.

하지만 새 부총리 인선이 발표돼도 국회 인사청문회를 거쳐 후임자가 임명될때까지 임기를 이어가야 한다는 점에서 예정 일정을 소화하기로 다시 결정을 바꾼 것으로 알려졌다.

주요국 인사 면담 등 일정을 취소하면 국익에 도움이 되지 않는다는 판단도 작용한 것으로 전해졌다.

구 부총리는 회의에서 한국 경제의 탄탄한 펀더멘탈과 중장기 성장잠재력 확충 노력 등을 소개하고, 부채와 불균형 등 글로벌 경제 핵심 현안에 관한 의견도 제시할 계획이다.

청와대는 이날 이재명 정부의 두 번째 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자로 이형일 재경부 1차관을 지명했다.

대구 출신인 이 후보자는 서울대 경제학과에 재학 중이던 1992년 행정고시 36회 합격으로 공직에 발을 들였고, 기획재정부 경제분석과장과 종합정책과장 등 경제정책국의 주요 보직을 두루 거치며 ‘거시경제통’으로 인정받았다.

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