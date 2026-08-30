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李 대통령 6개 부처 개각 단행… 재경부 장관 이형일·법무부 장관 김승원 등

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박지원 기자 g1@segye.com

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이재명 대통령이 30일 재정경제부와 국토교통부, 중소벤처기업부, 국방부, 법무부, 성평등가족부 등 6개 부처에 대해 개각을 단행했다.  

 

강훈식 비서실장이 30일 청와대 춘추관에서 인사 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스
강훈식 비서실장이 30일 청와대 춘추관에서 인사 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령 비서실장은 이날 청와대에서 브리핑을 열고 이 대통령이 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후임으로 이형일 재정경제부 1차관을 지명했다고 밝혔다. 이 대통령은 국토교통부 장관 후보자에는 홍지선 국토부 2차관을 지명했고 한성숙 총리가 임명되며 공석이 됐던 중소벤처기업부 장관 후보자로는 더불어민주당 이소영 의원을 지명했다. 법무부 장관 후보자로는 김승원 더불어민주당 의원을, 국방부 장관 후보자로는 강신철 전 한미연합사령부 부사령관을, 성평등가족부 장관 후보자로는 기본소득당 용혜인 의원을 지명했다. 

 

이외에도 이 대통령은 하정우 전 수석이 지방선거를 위해 출마하며 공석이 됐던 청와대 AI미래기획수석비서관에는 조국혁신당 이해민 의원을 내정했고 신설 예정인 메가프로젝트 보좌관(가칭) 자리에는 이원주 기후에너지환경부 에너지전환정책실장을 내정했다. 국가AI전략위원회 부위원장에는 하정우 전 수석을 지명했다. 이와 함께 대통령 정무특별보좌관에는 김경수 전 지방시대위원장이 위촉됐다.


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