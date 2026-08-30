李 대통령 6개 부처 개각 단행… 재경부 장관 이형일·법무부 장관 김승원 등

이재명 대통령이 30일 재정경제부와 국토교통부, 중소벤처기업부, 국방부, 법무부, 성평등가족부 등 6개 부처에 대해 개각을 단행했다.

강훈식 비서실장이 30일 청와대 춘추관에서 인사 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령 비서실장은 이날 청와대에서 브리핑을 열고 이 대통령이 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후임으로 이형일 재정경제부 1차관을 지명했다고 밝혔다. 이 대통령은 국토교통부 장관 후보자에는 홍지선 국토부 2차관을 지명했고 한성숙 총리가 임명되며 공석이 됐던 중소벤처기업부 장관 후보자로는 더불어민주당 이소영 의원을 지명했다. 법무부 장관 후보자로는 김승원 더불어민주당 의원을, 국방부 장관 후보자로는 강신철 전 한미연합사령부 부사령관을, 성평등가족부 장관 후보자로는 기본소득당 용혜인 의원을 지명했다.

이외에도 이 대통령은 하정우 전 수석이 지방선거를 위해 출마하며 공석이 됐던 청와대 AI미래기획수석비서관에는 조국혁신당 이해민 의원을 내정했고 신설 예정인 메가프로젝트 보좌관(가칭) 자리에는 이원주 기후에너지환경부 에너지전환정책실장을 내정했다. 국가AI전략위원회 부위원장에는 하정우 전 수석을 지명했다. 이와 함께 대통령 정무특별보좌관에는 김경수 전 지방시대위원장이 위촉됐다.

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