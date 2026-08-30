정점식, 김용범에 "국민 시선과 동떨어진 자화자찬…개탄스러워"

국민의힘 정점식 원내대표는 30일 김용범 청와대 정책실장이 전날 '이재명 정부 1년간 경제 성장 회복 흐름이 견고해졌고, 이제 성장에서 분배 쪽으로 국정의 무게중심을 옮겨야 한다'는 취지의 글을 쓴 데 대해 "지금 청와대의 인식이 현실과 얼마나 동떨어져 있는가를 뼈저리게 느낄 수 있었다"고 비판했다.



정 원내대표는 페이스북에 김 실장을 향해 "잘 된 건 다 정부 덕분이고 잘못된 건 내 탓 아니라는 '무책임한 아집'에 사로잡혀 있다"며 이같이 적었다.

정점식 국민의힘 원내대표가 28일 경기 고양시 일산동구 소노캄 고양에서 열린 '2026 국민의힘 국회의원 연찬회'에서 마무리 발언을 하고 있다. 뉴스1

그러면서 "경제정책 콘트롤타워로서 이 대통령 지지율 하락에 상당한 책임이 있는 분이 아직도 이렇게 국민 시선과 동떨어진 자화자찬을 한다는 게 매우 개탄스럽다"고 덧붙였다.



그는 "한국은행의 성장률 전망치 상향 조정을 이재명 정부 덕분인 것처럼 말하는 김 실장의 태도는 용납하기 어렵다"며 "성장률 전망치가 높아진 것은 전적으로 반도체 슈퍼 사이클 덕분이며, 모두 우리 기업들이 이룬 성과"라고 지적했다.



이어 "이재명 정부는 노란봉투법을 만들어 산업 현장의 파업을 조장하고 단일종목 레버리지 ETF 도입으로 주식시장을 혼란에 빠뜨리며 기업들 발목만 잡지 않았나"라고 비판했다.



그는 또 "김 실장은 민생회복 소비쿠폰 정책 덕분에 '소비심리도 빠르게 회복됐다'고 자화자찬했는데, 소비쿠폰은 일시적 반짝 효과에 불과했다"며 "거리에 나가 자영업 하는 분 아무나 붙잡고 소비쿠폰 덕분에 경기가 살아났는지 한번 물어보라"고 쏘아붙였다.



아울러 "김 실장은 본인들이 망쳐놓은 주식, 부동산, 물가 문제를 마치 먼 산 바라보듯 남 일처럼 말하고 있다"며 "정신 차리시라. 주식, 부동산, 물가 3대 불안은 전적으로 이재명 정부가 원흉"이라고 비난했다.

<연합>

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