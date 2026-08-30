‘국장’ 부진했던 두달, 서학개미 10조원 대이동…매수 1위는 ‘속슬’

최근 두달간 국내 개인 투자자의 미국 주식 순매수 규모가 10조원에 육박했다. 같은 기간 유가증권시장 순매수액을 넘어선 수치로, 국내 증시 둔화에 따라 해외로 자금이 이동한 결과로 분석된다.

30일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 7월1일부터 8월27일까지 개인 투자자는 미국 주식 70억3879만달러(약 9조7135억원·환율 1380원 기준)를 순매수했다. 이는 7월1일부터 8월28일까지 유가증권시장에서 개인이 순매수한 8조7532억원보다 3000억원 이상 많은 규모다.

지난 28일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 뉴스1

같은 기간 코스닥 시장 순매수액인 1조5717억원과 비교하면 6배가량 많다.

개인은 7월 한달간 46억4241만달러를 순매수한 데 이어, 8월 들어서도 28일까지 23억9637만달러를 추가로 사들였다. 최근 두달간 순매수액은 상반기 전체 규모(98억6780만달러)의 70% 수준에 달한다.

7월은 코스피가 6월22일 고점(종가 9114.55)을 기록한 뒤 하락세로 돌아선 시기다. 6월까지 8000선을 유지하던 코스피 지수는 7월초 7000선으로 하락한 데 이어 중순에는 6000선까지 떨어졌다.

4월과 5월 양도세 감면 혜택 등으로 국내 증시에 유입됐던 개인 투자자는 6월(6억3296만달러 순매수)부터 다시 미국 주식 비중을 늘리는 추세다.

국내 증시가 조정을 받는 동안 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 6월말 7499.36에서 8월27일 7730.99로 상승했다. 같은 기간 나스닥 지수도 26213.72에서 26541.35로 올랐다.

최근 두달간 개인이 미국 증시에서 가장 많이 순매수한 종목은 필라델피아반도체지수 일간 수익률을 3배 추종하는 상장지수펀드(ETF)인 ‘속슬’(DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF)이다. 순매수 규모는 30억632만달러로, 전체 미국 주식 순매수액(70억3879만달러)의 40%를 웃돈다.

이어 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR) 8억1542만달러, 알파벳 6억4717만달러, 스페이스X 5억1496만달러를 각각 순매수했다. 반면 엔비디아(7억4890만달러), 팔란티어(6억1540만달러), 마이크론(3억5393만달러), 마이크로소프트(3억2230만달러) 등은 순매도했다.

6월29일 132조4696억원이었던 투자자예탁금은 8월26일 기준 98조9176억원으로 33조원 이상 감소했다. 줄어든 예탁금 일부가 미국 증시로 이동한 것으로 풀이된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지