19년째 소녀시대 숙소 생활…효연, 침대 없어 바닥에서 취침

소녀시대 효연이 오랜 시간 생활해 온 숙소의 일상을 공개한다.

29일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점(전참시)’ 방송 말미에는 소녀시대 효연이 오랜 시간 생활해 온 숙소의 일상을 공개됐다. 예고편에서 가장 눈길을 끈 것은 효연의 숙소였다. 효연은 침대가 없어 바닥에 누워 휴식을 취한다고 밝혔다. 사람인 효연은 바닥에서 자고 반려견은 침대를 사용하는 모습은 눈길을 끌었다. MBCentertainment

29일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점(전참시)’ 방송 말미에는 다음 회에 출연하는 효연의 모습이 담긴 예고 영상이 공개됐다.

예고편에서 가장 눈길을 끈 것은 효연의 숙소였다. 효연은 고등학생 시절부터 시작한 숙소 생활을 현재까지 이어오고 있다고 전했다. 그가 숙소 생활을 한 지는 벌써 19년째라고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 공개된 집은 화려한 스타의 집이라기보다 일반적인 가정집을 연상시키는 편안한 분위기였다.

효연은 침대가 없어 바닥에 누워 휴식을 취한다고 밝혔다. 반면 반려견은 침대 위에서 편안하게 잠을 청하고 있었다. 사람인 효연은 바닥에서 자고 반려견은 침대를 사용하는 모습은 눈길을 끌었다.

오랜 세월 효연의 곁을 지켜온 숙소 이모님의 존재도 공개될 예정이다. 이모님은 21년째 효연과 함께해 온 것으로 전해졌다.

두 사람의 오랜 인연은 대화에서도 드러났다. 이모님은 효연에게 “딸 같다”며 “네가 숙소 생활을 그만두면 나도 그만둔다”는 뜻을 전하며 각별한 애정을 나타냈다. 단순히 숙소를 관리하는 관계를 넘어 오랜 시간을 함께 보내며 가족과 같은 사이가 됐음을 짐작하게 했다.

이를 지켜본 전현무 역시 “가족이다”고 표현했다.

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