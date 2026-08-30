갈치·오징어 이미 ‘금값’, 광어까지 더위 먹었다… “추석 장보기 겁난다” [수민이가 궁금해요]

갈치와 오징어 등 ‘국민 생선’부터 횟감으로 주로 쓰이는 광어까지 주요 수산물 가격이 가파르게 오르고 있다. 오징어와 갈치 등은 어획량 감소의 영향으로 가격이 올랐다. 광어와 우럭 등 양식어류는 고수온 피해 여파로 가격이 뛰고 있다. 노르웨이산 고등어 등 일부 수입 수산물도 물량 감소로 가격이 상승하면서 소비자 부담이 커지고 있다.

인천 남동구 소래포구종합어시장이 비교적 한산한 모습을 보이고 있다. 연합뉴스

30일 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 오징어(냉장·대)는 지난 27일 기준한 마리에 5210원으로 1년 전보다 15.4% 비싸다. 갈치(냉장·대)는 한 마리에 1만4171원으로 지난해보다 7.8% 올랐고, 명태(냉동·대) 역시 4146원으로 6.8% 상승했다.

오징어 가격 상승은 생산량 감소가 영향을 미쳤다. 지난달 오징어 생산량은 1만2748t으로 지난해 같은 달보다 28.7% 줄었다.

국내 소비자들이 선호하는 노르웨이산 고등어는 현지 어획 쿼터가 매년 줄면서 수입량도 덩달아 축소됐다. 2024년 21만5000t에 달했던 수입량은 지난해 16만t으로 감소한 데 이어 올해는 8만t 수준까지 쪼그라 들었다. 이에 따라 수입산 고등어는 지난 27일 기준 한 손에 1만1606원으로 1년 전보다 31.6% 비싸졌다.

갈치와 오징어 등 ‘국민 생선’부터 횟감으로 주로 쓰이는 광어, 우럭까지 주요 수산물 가격이 가파르게 오르고 있다. Chat GPT 생성 이미지.

양식 어종인 광어와 우럭 가격도 높은 수준을 보이고 있다.

수협노량진수산의 8월 3주 차 주간 수산물 동향에 따르면 양식 광어 1㎏ 가격은 2만2800원으로 지난해 같은 기간보다 6.5% 비싸다. 우럭 역시 지난해보다 높은 가격에 양식어류 가격 상승에는 최근 몇 년간 반복된 고수온 피해가 요인으로 꼽힌다. 2024년에는 고수온 특보가 71일간 이어지면서 경남 한 곳에서만 양식어류 2828만마리가 폐사했다.

충남 서해안 일대에 고수온 경보가 내려진 지난 6일 충남 태안의 한 가두리 양식장에서 어민들이 고수온으로 폐사한 어류를 건져내고 있다. 연합뉴스

올해도 고수온 피해는 이어지고 있다. 지난 27일 기준 전국에서 폐사한 양식어류는 900만 마리가 넘는 것으로 집계됐다.

고수온 피해가 매년 반복되면서 양식어류의 생산과 출하 물량에 대한 우려도 커지고 있다. 양식어류는 출하까지 일정한 성장 기간이 필요한 만큼 고수온 피해가 지속될 경우 향후 가격에도 영향을 미칠 수 있다.

주요 수산물 가격이 가파르게 오르고 있다. Chat GPT 생성 이미지.

주요 수산물의 생산량과 수입 물량이 줄어드는 등 공급 여건이 불안한 가운데 추석을 앞두고 수요까지 늘어나면 수산물 가격 상승 압력이 커질 가능성이 있다.

한편 해양수산부는 다음 달 27일까지 정부 비축 수산물 2만t을 시장에 공급한다. 추석을 앞두고 늘어나는 수산물 수요에 대응해 가격을 안정시키기 위한 조치로, 방출 규모로는 역대 최대다.

품목별로는 명태 1만5700t을 비롯해 고등어 1500t, 오징어 1700t, 갈치 800t, 조기 200t, 마른 멸치 100t이 풀린다. 손질 부담을 줄인 고등어 필렛, 동태포, 통코다리 등도 함께 공급된다.

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