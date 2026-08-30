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40억원 건물주 이해인 "건물주 되면 노는 줄 알았는데"

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배우 이해인이 건물을 사면 일 안 해도 되는 줄 알았다고 했다.

 

이해인은 29일 소셜미디어에 "공실을 다 채우면 부자가 될 줄 알았다. 건물만 사면 일 안 하고 생활비 벌면서 살 줄 알았다"고 했다.

 

그는 "공실이 6개로 2개로 줄었는데, 계산상으로는 제가 100만원 정도만 부담하면 되는데 월세가 밀리는 곳도 있어서 지금도 300만원에서 400만원을 내가 내고 있다"고 했다.

 

이어 "공실 다 채우면, 한 달에 이것 저것 빼면 100만원 남을까 말까 한다. 건물만 사면 일 안 해도 되는 줄 알았는데 그건 신기루였다"고 말했다.

 

이해인은 지난 2월 32억원을 대출 받아 40억원 규모 건물을 사들였다.

 

앞서 이해인은 자신을 "생계형 건물주"라며 임대율이 50% 정도라서 공실을 채우기 위해 노력 중이라고 했었다.

 

이해인은 2005년 모델로 데뷔했다.

 

이후 tvN 예능프로그램 '재밌는 TV 롤러코스터' 등으로 이름을 알렸다. 그 뒤엔 유튜버 등으로 활동해왔다.

<뉴시스>


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