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日 쌀 포대에 ‘다케시마’ 버젓이…서경덕 “굿즈 만든다고 일본땅 되나”

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윤선영 기자 sunnyday702@segye.com

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“어리석은 짓…억지 주장 멈춰야”

일본 시마네현에서 ‘다케시마’(일본이 주장하는 독도 명칭)라고 이름 붙인 쌀이 유통된 것으로 알려졌다.

 

‘다케시마 쌀’(왼쪽)과 ‘다케시마’를 표기한 소금. 서경덕 성신여대 교수 페이스북 캡처
‘다케시마 쌀’(왼쪽)과 ‘다케시마’를 표기한 소금. 서경덕 성신여대 교수 페이스북 캡처

서경덕 성신여대 교수는 29일 페이스북에 한 누리꾼으로부터 받은 제보 사진을 공개하며 “일본 시마네현에서 특별 재배한 ‘다케시마 쌀’이 등장해 논란이 일고 있다”고 밝혔다.

 

서 교수가 공개한 사진 속 2㎏ 쌀 포대에는 큰 글씨로 ‘일본국 다케시마’(日本國竹島)와 ‘시마네현산 쌀’이라는 문구가 적혀 있다. ‘특별 재배미’ 표시와 함께 ‘시마네현 오키군 다케시마는 우리나라(일본) 고유의 영토’라는 취지의 문구도 새겨져 있었다.

 

서 교수는 일본 시마네현이 지난 4월 요나고 공항에서 국내외 관광객들에게 ‘다케시마’를 표기한 소금을 판매한 점과 매년 2월22일 ‘다케시마의 날’ 행사에 맞춰 시마네현청 구내식당에서 ‘다케시마 카레’를 판매한 사실을 언급하며 큰 질타를 받아 왔다고도 지적했다.

 

서 교수는 “최근 일본 시마네현에서는 독도 영유권 주장을 펼치기 위한 지속적인 상품 개발에 박차를 가하는 모양새”라며 “그야말로 어리석은 짓”이라고 비판했다. 서 교수는 “다양한 굿즈를 만든다고 독도가 일본땅이 되느냐”라며 “일본 시마네현은 역사를 직시하고 더 이상 독도에 관한 억지 주장을 멈춰야만 할 것”이라고 일갈했다.


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