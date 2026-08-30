“전통부채가 식탁으로”…광클 부를 차세대 K-굿즈는 무엇

대한민국 관광공모전 대통령상 작품 ‘바우덕이의 찬연한 무대, 식탁 위로 펼쳐지다’. 한국관광공사

전통 부채를 모티브로 한 방짜유기 식기, 단청 문양 부채, 제주 꽃멸치 시즈닝….

한국의 전통문화와 지역의 개성을 현대적으로 재해석한 관광기념품이 올해 대한민국을 대표할 K-굿즈로 선정됐다.

한국관광공사는 ‘2026 대한민국 관광공모전(기념품 부문)’ 최종 수상작 25점을 선정해 발표했다고 26일 밝혔다.

올해 공모전에는 총 1358건이 출품돼 역대 최다를 기록했다. 한국 고유의 전통문화와 각 지역의 독창적인 특색을 현대적으로 풀어낸 작품들이 대거 출품됐다.

대통령상에는 ‘바우덕이의 찬연한 무대, 식탁 위로 펼쳐지다’가 선정됐다.

안성의 대표 문화유산인 바우덕이의 부채에서 영감을 받아 방짜유기로 제작한 테이블웨어로, 전문가 심사단뿐 아니라 외국인 심사단에서도 좋은 평가를 받았다.

국무총리상에는 한국의 단청 문양을 현대적으로 재해석한 전통부채 ‘한국의 결 Collection’과 제주 비양도의 꽃멸치를 활용한 시즈닝 ‘제주다시 꽃멜젓 분말’ 등이 선정됐다.

문화체육관광부장관상에는 전통 건축물 지붕 위 잡상을 금속 오브제로 재해석한 도어벨 ‘한국의 지붕’, 강원도 들깨로 만든 ‘국산 로스터리 들기름 연하게 & 균형 있게 세트’, 제주 전통 수호신인 동자석을 생활 소품으로 재해석한 ‘제주도 동자석 도어스토퍼’ 등이 뽑혔다.

관광공사는 수상 기업을 대상으로 1대1 컨설팅과 비즈니스 교육, 유통 채널 연계 등을 지원하고 관광기금 융자 신청 자격도 부여한다. 특히 올해는 민간기업과의 협업을 확대하고 아마존 등 해외 플랫폼 입점과 글로벌 펀딩 지원을 강화할 계획이다.

민병선 관광공사 관광산업본부장은 “한국 고유의 전통문화와 지역적 특색을 현대적인 감각으로 재해석한 우수한 작품들이 전 세계 관광객들에게 사랑받는 대표 K-굿즈로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

수상작은 관광공사 누리집에서 확인할 수 있다.

한편 수상작을 직접 만나볼 수 있는 ‘2026 대한민국 관광기념품 박람회’는 오는 11월 20일부터 22일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린다.

박람회에서는 공모전 수상작을 비롯한 관광기념품을 전시·판매하고 수상 기업의 판로 확대를 위한 비즈니스 상담과 일반 소비자를 위한 체험 프로그램, 현장 이벤트 등을 진행한다.

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