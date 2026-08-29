“100달러 와인을 50달러 미만에?” 나파 프리미엄 와인 가격 파괴 나선 ‘네비게이터 삼총사’ [최현태 기자의 와인홀릭]

포도밭 없고 양조시설도 빌려 고정비 대폭 절감

고품질 포도·고급 원액 통째로 구입해 만들어

브랜드 기획력·블랜딩 기술·유통망으로 승부

네비게이터 나파 프리미엄 삼총사 국내 본격 상륙

네비게이터 와인 컬렉션 프리미엄 나파 밸리 시리즈. 최현태 기자

포도밭도 하나 없습니다. 천문학적 자본이 투입되는 양조 시설은 물론 나파밸리의 그 흔한 멋진 와이너리 건물도 없습니다. 오직 브랜드와 기획, 최고의 포도와 원액을 찾는 선구안, 빼어난 블렌딩 기술만 있을 뿐입니다. 전략적으로 고급 원액을 배럴 통째로 사들이고, 대형 유통 채널과 직거래하는 방식으로 가격 거품을 걷어낸 와이너리 네비게이터 와인 컬렉션(Navigator Wine Collection). 덕분에 나파밸리 프리미엄 와인 가격이 천정부지로 치솟는 요즘에도 소비자들은 50달러 미만의 착한 가격에 나파밸리 프리미엄 와인을 즐길 수 있답니다. 한국에도 네비게이터 와인 3종이 최근 에노테카 코리아를 통해 수입돼 국내 소비자들도 합리적인 가격에 나파 밸리의 진짜 실력을 확인할 수 있게 됐습니다.

네비게이터 와인 컬렉션 브랜드. 홈페이지

◆‘캘리포니아 네고시앙’ 네비게이터

포도밭도 없고, 양조 시설도 없이 브랜드와 기획, 블렌딩 기술, 유통망만 가지고 와인을 생산하는 회사를 미국 와인 산업계에서는 보통 ‘가상 와이너리(Virtual Winery)’로 정의합니다. 네비게이터 와인 컬렉션은 나파 밸리의 중심지인 세인트 헬레나(St. Helena)에 본사 오피스를 두고 있지만 럭셔리한 나파밸리 와이너리와는 거리가 멉니다. 이곳은 경영, 마케팅, 유통 계약을 담당하는 곳일 뿐 물리적인 와인 제조 공장이 아닙니다. 이들은 거대한 양조장을 짓는 대신 나파 밸리 현지의 첨단 위탁 양조 시설(Custom Crush Facility)을 활용하거나, 유명 와이너리들이 이미 최고의 시설에서 숙성까지 끝마친 레이블 없는 고급 와인 원액을 벌크로 사들이는 전략을 씁니다.

고정 자산에 자금이 묶이지 않는 이 극단적인 자산 경량화 모델이 바로 나파 밸리 특유의 하이엔드 품질을 유지하면서도 도저히 불가능해 보이는 압도적인 가성비를 구현해 내는 핵심 비결입니다.

네비게이터 와인 컬렉션의 뿌리는 2010년으로 거슬러 올라갑니다. 와인메이커 트레버 시핸(Trevor Sheehan)이 세운 프리시전 와인 컴퍼니(Precision Wine Company)가 그 모태입니다. 이 회사는 지난 10여 년간 미국 내 여러 대형 유통업체에 독점 브랜드를 공급하며 몸집을 키웠습니다. 그 결과 혁신적인 와인메이킹과 뛰어난 가성비를 무기로 빠르게 시장에 자리를 잡았습니다.

전환점은 2025년 5월에 찾아왔습니다. 프리시전 와인 컴퍼니가 대대적인 소유 구조 조정에 나선 겁니다. 창업자 트레버 시핸과 투자자들이 프리시전(Precision), 메소드(Method), 서컴퍼런스(Circumference) 등 일부 브랜드를 인수해 독립해 나가면서, 남은 핵심 포트폴리오는 ‘네비게이터 와인 컬렉션’이라는 새 이름을 달게 됐습니다. 새 사장으로는 기존 프리시전의 사장이던 테일러 케이스(Taylor Case)가 맡아 독립 경영을 이끌고 있습니다.

지금의 네비게이터는 간판 브랜드 네비게이터를 비롯해 타임라인(Timeline), 모티프(Motif), 옥토포다(Octopoda), 더 인트로버트(The Introvert), 디코디드(Decoded), 플라이 바이(Fly By) 등 30개가 브랜드를 운영하는 다이내믹한 와인 그룹으로 성장했습니다. 최근 18개월 동안 와인 인수지애스트, 디캔터, 제임스 서클링 등 세계적인 매체로부터 90점 이상을 받은 와인만 150종이 넘습니다. 미국 와인 전문지 더 테이스팅 패널 매거진(The Tasting Panel Magazine)은 최근 네비게이터를 표지 기사로 다루며 ‘현대 와인 브랜드를 재정의하는 기업’이라고 조명했습니다. 미국 와인 산업의 최고 공신력을 자랑하는 전문지 와인 비즈니스 먼슬리(Wine Business Monthly)가 2026년 2월 발표한 ‘상위 50대 대형 와이너리’ 리포트에 따르면, 네비게이터 와인 컬렉션은 미국 내수 연간 판매량 97만5000케이스를 기록하며 전미 22위에 올랐습니다.

캘리포니아 와인 산지. 캘리포니아와인협회

◆도대체 어떻게 이 가격이 가능할까

네비게이터가 나파 밸리급 품질을 착한 가격에 내놓을 수 있는 명확한 배경이 있습니다. 첫째는 완성된 고급 원액을 오크통째로 사들이는 방식입니다. 흔히 프랑스의 저가 네고시앙은 값싼 포도를 사들여 대량으로 양조하는 방식을 씁니다. 네비게이터는 결이 다릅니다. 나파 밸리의 엄선된 프리미엄 포도밭과 와이너리들이 이미 완벽하게 양조를 마쳐놓은 최고급 원액만을 골라 선별 계약으로 가져옵니다. 컬트 와인 등 프리미엄 와인 생산자들은 생산량을 극소향으로 조절하기 때문에 남는 포도나 포도즙은 다른 와이너리에 판매하는데 네비게이터는 이를 노린겁니다.

나파밸리 세부 와인 산지. 나파밸리빈트너스

트레버 시핸은 프리시전 와인 시절부터 나파 밸리에서 판매되지 못하고 정체된 이런 고급 원액을 대량으로 오크통째 사들이는 역발상 비즈니스로 명성을 얻었습니다. 2020년 산불 연기 피해 우려로 나파·소노마 와인 시장이 얼어붙었을 때 수확 단계의 신선한 포도와 이미 발효가 끝난 포도즙을 파격적으로 할인된 가격에 통째로 매입한 사례가 대표적입니다. 당시 사들인 포도와 포도즙은 나파 밸리 전체 카베르네 소비뇽 생산량의 무려 10%에 달하는 막대한 양이었습니다. 시장이 흔들릴 때 오히려 기회를 포착한 셈입니다.

둘째는 자산을 가볍게 가져가는 전략입니다. 네비게이터의 나파 밸리 라인업은 땅값이 천정부지로 치솟은 나파 밸리의 명품 포도밭을 직접 사들여 관리하지 않습니다. 포도밭 매입비, 유지 보수비, 농기계 투자비 같은 천문학적인 고정비를 아예 지출하지 않는 겁니다. 이렇게 절감한 비용을 소비자 가격을 낮추는 데 고스란히 투입하는 구조를 갖췄습니다. 대신 나파 밸리 전역의 다양한 장기 계약 포도밭에서 가성비 좋은 원액들을 정교하게 골라 블렌딩합니다.

헤드 와인메이커 마이크 레이너(Mike Rayner)와 로레나 에르난데스(Lorena Hernandez)는 나파 밸리 전역에 흩어진 수많은 명품 원액 가운데 가장 뛰어난 포도즙을 찾아내 정교하게 조합해내는 블렌더이자 마스터 와인메이커에 가깝습니다. 좋은 재료를 알아보는 안목과 이를 하나의 완성된 와인으로 빚어내는 감각이 이들의 진짜 경쟁력인 셈입니다.

와인메이커 로레나 에르난데스

셋째는 대형 유통 채널을 겨냥한 규모의 경제입니다. 네비게이터는 소량 생산하는 하이엔드 부티크 와이너리와는 결이 다릅니다. 연간 100만 케이스(약 1200만병)가 넘는 물량을 유통할 만큼 규모의 경제를 구축했습니다. 특히 품질이 검증된 고급 나파 원액을 대량으로 매입한 뒤 코스트코 같은 미국의 대형 창고형 유통 채널에 맞춤형 프라이빗 레이블과 전용 브랜드로 곧바로 공급합니다. 중간 유통 마진을 걷어내고 물량을 한 번에 밀어내는 이 구조 덕분에 개별 와이너리가 감당해야 하는 영업, 마케팅, 중개 수수료 같은 간접비가 병당 가격에 거의 전가되지 않습니다.

여기서 중요한 건 이렇게 대량으로 확보한 원액이 결코 ‘싸구려 벌크’가 아니라는 점입니다. 이런 방식으로 병입된 와인들은 와인 인수지애스트 등 해외 권위 매체로부터 꾸준히 92점에서 93점대의 고득점을 받으며 품질을 인정받고 있습니다. 결국 완성도 높은 원액을 알아보는 안목과 이를 영리하게 대량 트레이딩하는 비즈니스 감각, 그리고 자산을 가볍게 가져가는 전략이 맞물려 착한 가격을 만들어낸 셈입니다.

네비게이터 와인 컬렉션 프리미엄 나파밸리 와인. 최현태 기자

◆입맛 따라 골라 마시는 3종 세트

골든 아처(Golden Archer), 타임피스 옵시디앙 XII(Timepiece Obsidian XII), 퍼포먼스(Performance). 최근 한국에 수입되기 시작한 세 와인은 모두 나파 밸리 AVA 등급의 포도로 만드는 프리미엄 카베르네 소비뇽입니다. 하지만 포도밭 선별 기준과 블렌딩 방식, 그리고 추구하는 스타일과 질감에서 확연한 차이를 보여 입맛 따라 골라 마시는 재미까지 챙길 수 있습니다.

타임피스 옵시디앙 XII 카베르네 소비뇽. 최현태 기자

▶타임피스 옵시디앙 XII 카베르네 소비뇽(Timepiece Obsidian XII Cabernet Sauvignon)

과실미에만 기대지 않고 복합미와 깊이를 극대화한, 클래식하면서도 정교한 하이엔드 스타일입니다. 이름부터 의미심장합니다. 옵시디앙(Obsidian)은 흑요석을 뜻하는데, 나파 밸리 특유의 화산재 기반 토양과 흑요석 성분을 상징합니다. 화산성 토양에서 자란 포도는 단단한 구조감과 깊은 미네랄 풍미를 갖게 됩니다. 로마 숫자 XII는 나파 밸리 전역에서 가장 탁월한 테루아를 지닌 포도밭 12곳에서만 포도를 소싱했다는 뜻입니다. 또 브랜드 이름인 타임피스 컨셉과 맞물려 시계 바늘이 정확히 열두 시를 가리키는 순간, 즉 가장 완벽한 순간을 한 병에 담아냈다는 의미도 함께 담고 있습니다.

타임피스 옵시디앙 XII 카베르네 소비뇽. 최현태 기자

카베르네 소비뇽 단일 품종으로 빚어 카베르네 본연의 집중도와 순수함을 극대화했습니다. 화산암 토양에서 자란 작고 단단한 포도알 덕분에 세 와인 중 가장 실크처럼 섬세한 타닌을 자랑합니다. 잔에 따르면 블랙커런트와 블랙 체리의 진한 검은 과실 향이 직관적으로 피어오르고, 정제된 삼나무와 담배 잎 향이 정교하게 얽힙니다. 입안에서는 잘 익은 자두와 모카, 코코아 풍미가 주를 이루며, 산미는 풍부하면서도 과하지 않습니다. 부드럽고 둥글게 다듬어진 섬세한 타닌이 입안을 정돈해주고, 목 넘김 후에는 토스티한 오크 풍미와 흙 내음의 미네랄 뉘앙스가 길게 이어집니다.

타임피스 옵시디앙 XII 카베르네 소비뇽. 최현태 기자

두툼한 티본이나 안심 스테이크, 숯불 바비큐, 양갈비 구이는 물론 비프 리조또나 진한 소스의 파스타, 숙성 치즈와도 잘 맞습니다. 마시기 30분에서 1시간 전 미리 열어두거나 디캔팅하면 과실과 오크의 레이어가 온전히 살아납니다. 와인 인수지애스트에서 92점을 받았습니다.

‘타임피스(Timepiece)’는 고급 시계를 뜻합니다. 레이벨 뒷면 설명문에도 이 와인을 대대로 물려받는 희귀한 가업의 유산, 즉 명품 시계에 비유합니다. 시간이 흐른다고 저절로 가치가 생기는 게 아니라, 정교한 기술과 정성이 쌓여야 비로소 명작이 된다는 뜻을 담았습니다. 와이너리는 이 와인의 가치를 단순히 흘러가는 시간이 아니라 탁월함으로 측정하겠다는 의지를 이 이름에 담았다고 설명합니다.

골든 아처 카베르네 소비뇽 나파 밸리. 최현태 기자

▶골든 아처 카베르네 소비뇽 나파 밸리(Golden Archer Cabernet Sauvignon Napa Valley)

누구나 마셔도 직관적으로 맛있게 느껴지는, 나파 밸리 카베르네 소비뇽의 가장 전통적이고 균형 잡힌 얼굴을 담았습니다. 특히 나파 밸리의 평지 지역인 밸리 플로어(Valley Floor)의 풍부한 토양에 자란 포도를 주로 소싱해, 포도가 완벽하게 익으면서 농밀한 과실미를 그대로 품게 됩니다. 2023 빈티지는 카베르네 소비뇽 85%, 메를로 7%, 쁘띠 시라 5%, 쁘띠 베르도 2%, 말벡 1%를 더한 보르도 전통 블렌딩 스타일로 부드러운 메를로 덕분에 타닌이 떫지 않고 둥글고 매끈한 벨벳 질감을 냅니다. 잔을 채우면 잘 익은 블랙 체리, 스위트 타바코, 모카와 삼나무 향이 겹겹이 쌓입니다.

골든 아처 카베르네 소비뇽 나파 밸리와 수육. 최현태 기자

입안에서는 플럼과 카시스가 부드럽고 둥근 타닌을 중심으로 조화롭게 뭉쳐지며, 나파 밸리 카베르네 특유의 힘과 섬세함을 동시에 느낄 수 있습니다. 그릴에 구운 스테이크나 양갈비, 오래 고아낸 묵직한 고기 스튜, 숙성 하드 치즈와 잘 어울립니다.

마시기 전 최소 30분은 디캔팅해 숨은 아로마를 열어주는 것이 좋습니다. 프렌치 및 아메리칸 오크통에서 18개월 숙성을 거쳐 완성됩니다. 더 테이스팅 패널 매거진과 와인즈 앤 스피리츠 매거진(Wines & Spirits Magazine)에서 나란히 93점을 받았고, 2023 빈티지는 절제된 우아함과 자두, 카시스 풍미로 95점을 받기도 했습니다.

골든 아처 카베르네 소비뇽 나파 밸리. 최현태 기자

‘골든 아처(Golden Archer)’는 나파 밸리에 내려오는 오랜 전설에서 이름을 따왔습니다. 전설에 따르면 해가 지고 땅거미가 내려앉는 황혼 무렵이면 황금 궁수가 활을 하늘로 겨눈 채 나파 밸리의 언덕을 거닐었다고 합니다. 그가 하늘로 쏘아 올린 황금 화살이 땅에 떨어진 자리마다 풍요롭고 완벽한 포도밭이 일구어졌다는 이야기가 전해집니다. 황금색 레이블은 황혼 녘 나파밸리 언덕을 물들이는 아름다운 석양과, 그 햇살을 받아 황금빛으로 빛나는 뛰어난 포도밭(테루아)을 시각적으로 형상화했습니다. 황금 궁수가 쏜 화살처럼 포도가 가장 완벽하게 익는 순간과 기후, 그리고 장인의 손길이 만나 탄생한 와인이라는 자부심을 도 담았습니다.

퍼포먼스 카베르네 소비뇽 나파 밸리. 최현태 기자

▶퍼포먼스 카베르네 소비뇽 나파 밸리(Performance Cabernet Sauvignon Napa Valley)

입안을 압도하는 대담하고 극적인 파워를 원한다면 이 와인이 정답입니다. 나파 카베르네 소비뇽이 보여줄 수 있는 가장 극적이고 대담한 스타일을 여과 없이 담았습니다. 나파 밸리의 여러 테루아 구역에서 만든 포도즙 가운데 타닌과 페놀 화합물이 가장 잘 여문 배치(Batch)를 골라 소싱합니다. 묵직한 뼈대와 확고한 힘을 지키기 위해 카베르네 소비뇽을 중심으로 선이 굵은 구조의 배치들을 정밀하게 블렌딩했습니다.

퍼포먼스 카베르네 소비뇽 나파 밸리. 최현태 기자

다크 체리의 강렬한 검은 과실 향이 중심을 잡고, 그 뒤로 삼나무와 파이프 타바코, 흑연의 미묘한 뉘앙스가 겹겹이 쌓이며, 오크 숙성에서 오는 바닐라와 베이킹 스파이스가 복합미를 더합니다. 입안에서는 벨벳 같은 부드러운 질감 위로 블랙베리와 자두의 과실미가 진한 에스프레소, 다크 초콜릿, 말린 허브 풍미와 어우러집니다. 타닌은 스웨이드 가죽처럼 촘촘하고 단단하면서도 정교하게 다듬어져 와인의 확고한 뼈대를 이루고, 묵직한 힘과 우아한 절제가 균형을 이루며 길고 깊은 여운을 남깁니다.

두툼한 티본이나 안심 스테이크, 양갈비 구이, 강한 양념의 바비큐와 최상의 궁합을 보이며, 오래 숙성된 고다, 체더 치즈, 육즙 진한 고기 스튜와도 잘 맞습니다. 촘촘한 타닌과 숨은 에스프레소, 오크 향의 레이어를 깨우려면 최소 30분 디캔팅이 필요합니다. 더 테이스팅 패널 매거진에서 93점, 와인 인수지애스트에서 92점을 받았습니다.

퍼포먼스 카베르네 소비뇽 나파 밸리. 최현태 기자

퍼포먼스 백레이블. 최현태 기자

‘퍼포먼스(Performance)’라는 이름에도 나름의 서사가 담겨 있습니다. 레일 뒷면 설명문은 이 와인을 위대한 공연에 빗댑니다. 지휘자와 연주자, 연출가가 고도의 정밀함과 균형으로 완벽한 무대를 만들어내듯, 베테랑 와인메이커 마이크 레이너와 로레나 에르난데스가 나파 밸리의 포도를 정밀하게 조율해 구조감과 깊이감, 조화를 갖춘 한 잔의 와인으로 완성해 냈다는 이야기를 담고 있습니다. 실제로 백레이블에는 두 와인메이커의 이름이 서명처럼 인쇄돼 있어, 이 와인이 이들의 손끝에서 완성됐다는 인상을 더합니다. 골든 아처가 나파 밸리에 전해오는 전설을 빌려왔다면, 퍼포먼스는 ‘예술적 완성도’와 ‘가격 대비 뛰어난 퍼포먼스’라는 두 가지 뜻을 동시에 떠올리게 하는 직관적인 단어를 골랐습니다. 누구나 한 번에 이해할 수 있는 이름을 앞세워, 나파 밸리 와인을 처음 접하는 소비자도 대형 마트나 와인숍 매대에서 부담 없이 집어 들 수 있도록 설계한 셈입니다.

세 와인을 한자리에서 비교 시음할 계획이라면 순서가 중요합니다. 가장 부드러운 골든 아처로 시작한 뒤, 화산성 미네랄과 섬세함이 돋보이는 타임피스 옵시디앙 XII를 거쳐, 가장 힘 있고 묵직한 퍼포먼스로 즐기면 각 와인의 개성을 온전히 느끼기에 가장 좋습니다.

최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scholar), 부르고뉴와인 마스터 프로그램, 뉴질랜드와인전문가 과정, 캘리포니아와인전문가 과정 캡스톤(Capstone) 레벨1&2를 취득한 와인전문가입니다. 2018년부터 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruxelles) 심사위원, 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 소펙사 코리아 한국소믈리에대회 심사위원도 역임했습니다. 독일 ProWein, 이탈리아 Vinitaly 등 다양한 와인 엑스포를 취재하며 프랑스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 미국, 호주, 독일, 체코, 스위스, 조지아, 아르메니아, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

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