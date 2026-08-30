우주사관학교 [김태훈의 의미 또는 재미]

동서 냉전이 한창이던 1983년 도널드 레이건 미국 대통령이 ‘전략방위구상’(SDI)이란 것을 내놓았다. 소련(현 러시아)이 미국 본토를 겨냥해 대륙간탄도미사일(ICBM)을 발사하는 경우 이를 우주에서 레이저 무기로 요격한다는 것이 핵심이다. 우주 공간을 군사적으로 활용하겠다는 발상인데, 당시 인기 공상과학(SF) 영화 시리즈에 빗대 ‘스타워즈’라고 불렸다. 미국의 이 같은 담대한 계획에 맞서 소련도 핵무기 등 군비 증강에 박차를 가했다. 하지만 허약한 소련 경제는 폭증하는 국방비를 감당할 수 없었고, 이는 결국 냉전 종식과 소련 해체로 이어졌다.

지난 2020년 4월 열린 미국 공군사관학교 졸업식 겸 임관식 행사 모습. 신임 소위 967명 가운데 86명이 한 해 전인 2019년 공군에서 분리·독립한 신생 우주군을 선택했다. 사진 왼쪽의 회색 허리띠를 맨 생도들이 우주군, 오른쪽의 노란 허리띠를 맨 생도들은 공군 소속이다. 미 우주군 홈페이지

1985년 미국은 그때까지 육·해·공군 그리고 해병대에 흩어져 있던 우주 관련 임무 수행 부대들을 하나로 묶어 ‘우주사령부’를 창설했다. 우주 공간을 무대로 한 소련과의 경쟁에서 미군의 역량 발휘를 극대화하려는 목적에서다. 그러나 냉전 종식으로 미국의 ‘적’은 사실상 사라졌다. 돈 먹는 하마와도 같은 SDI는 폐기됐다. 2001년 9·11 참사는 미국의 새로운 적이 특정 국가가 아니고 이슬람 원리주의 등에 기반한 테러 조직임을 드러냈다. 테러와의 전쟁에서 우주사령부는 중요도가 떨어졌다. 2002년 당시 조지 W 부시 행정부는 우주사령부를 폐지했다.

그로부터 20년 가까운 세월이 흐르는 동안 국제 질서는 완전히 재편됐다. 옛 소련을 대신해 초강대국으로 부상한 중국은 미국과 치열한 전략 경쟁에 나섰다. 러시아는 경제력은 뒤처졌으나 핵무기를 비롯한 군사력만은 여전히 건재한 가운데 유럽에서 미국과 서방의 이익을 위협했다. 미국이 우주에서 잠시 눈을 돌린 사이에 중국·러시아는 우주 공간의 군사적 이용 능력과 수단을 대폭 확장했다. 위기감을 느낀 미국의 도널드 트럼프 대통령은 2019년 우주군사령부를 재가동했다. 아울러 육·해·공군과 완전히 대등한 독립 군종(軍種)으로 우주군도 창설했다.

28일(현지시간) 미국 나사를 방문한 도널드 트럼프 대통령이 일명 ‘우주사관학교’를 신설하는 내용의 행정명령에 서명하고 있다. 트럼프는 “우주군과 민간 우주 산업의 급속한 성장 등을 고려할 때 우주사관학교에서 우주 분야의 숙련된 군인, 엔지니어, 민간 운영자 등을 통합적으로 교육하고 훈련해야 한다”고 그 필요성을 설명했다. AP연합뉴스

이처럼 우주에 대한 관심이 남다른 트럼프가 28일 미 항공우주국(NASA·나사)을 방문한 자리에서 ‘우주사관학교’(Space Academy) 신설 구상을 밝혔다. 이름은 사관학교이나 육·해·공사와는 성격이 좀 달라 보인다. 물론 우주사관학교 생도들도 졸업 후 일정 기간 우주군 등에서 의무 복무를 해야 한다. 다만 우주사관학교는 우주군이 아닌 나사의 통제를 받는다. 군인보다는 민간 우주 전문가 육성에 방점이 찍힌 셈이다. 트럼프는 우주의 중요성을 강조하며 “우주에서의 2등은 지구에서 1등이 될 수 없다”고 단언했다. 우리도 꼭 새겨들어야 할 말이다.

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