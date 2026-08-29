[속보] 최민희 “조국혁신당과 합당 안 하면 수도권서 40석 잃을 수도”

더불어민주당 최민희 최고위원이 조국혁신당과 합당하지 않을 경우 수도권에서 40석가량을 잃을 수 있다고 주장했다.

더불어민주당 최민희 최고위원이 26일 경북 안동시 민주당 경북도당 사무실에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

29일 정치권에 따르면 최 최고위원은 전날 MBC 라디오 ‘조승원의 뉴스하이킥’에 출연해 조국혁신당과의 연대·통합 문제에 대해 “저는 조국혁신당과는 통합해야 된다고 계속 말씀드렸다”고 강조했다.

최 최고위원은 조국혁신당이 민주당과 지향하는 바와 생각이 크게 다르지 않다며 합당해야 한다는 견해를 내놨다.

이어 수도권 지역구 40석가량의 당락이 근소한 표 차이로 결정된다며 “합당하지 않고 조국혁신당이 후보를 내면 수도권에서 40석 정도를 우리가 잃을 수 있다”고 주장했다. 그러면서 “‘평택 어게인’이 될 수도 있다”고 덧붙였다.

선거 연대보다 합당이 현실적으로 수월하다고도 봤다. 최 최고위원은 “(조국혁신당과) 연대하려면 20군데만 후보 단일화 해도 그건 못할 것 같다”며 “때로는 연대가 통합보다 어렵다”고 설명했다.

최 최고위원은 27일 페이스북에서도 “전통적 지지층만으론 선거에서 승리하기 어렵다”며 “당의 중심을 세우고 민주개혁세력과 먼저 통합·연대한 뒤 이재명 정부와 함께 일을 잘해 스윙보터(혹은 중도)의 지지를 얻어야 이긴다”고 적으며 민주개혁세력의 통합·연대 필요성을 강조했다.

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