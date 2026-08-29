“제주서 일하는 아들 연락 안돼” 신고…이틀째 수색 중

제주에서 근무하는 20대 남성이 연락을 받지 않는다는 가족 신고가 접수돼 경찰과 소방 등이 수색을 벌이고 있다.

소방당국이 29일 20대 실종자를 수색하고 있다. 제주도소방안전본부 제공

29일 제주도소방안전본부와 서귀포경찰서에 따르면 전날 오후 2시10분쯤 “제주에서 직장생활 중인 아들이 연락받지 않는다”는 신고가 경찰에 접수됐다.

경찰과 소방 등은 서귀포시 하예포구 인근에서 실종자 A씨의 차량을 발견했다.

수색당국은 차량이 발견된 일대를 중심으로 도보 수색과 함께 드론, 구조견 등을 투입해 수색을 진행했으나 A씨를 찾지 못했다.

경찰은 유관기관과 함께 이날도 수색을 이어가는 한편 정확한 경위를 조사하고 있다.

한편 최근 제주 실종 허위 종결 사건으로 경찰의 부실 수사 논란이 확산하면서 경찰은 이번에 확인된 미해제 사건 대상자들을 직접 찾아가는 등 소재 파악에 주력할 방침이다.

제주도도 공공 폐쇄회로(CC)TV 영상 보존기간을 현재 30일에서 60일 이상으로 늘리는 등 경찰·소방·해경 등이 참여하는 실종사건 공동 대응체계를 구축하기로 했다.

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