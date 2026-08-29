‘환승연애4’ 홍지연, “저는 가짜 코입니다”

연애 리얼리티 프로그램 ‘환승연애 4’ 출연자 홍지연이 코 성형 경험과 수술 이후 겪었던 심경을 직접 공개했다.

연애 리얼리티 프로그램 '환승연애 4‘ 출연자 홍지연이 코 성형 경험과 수술 이후 겪었던 심경을 직접 공개했다. ‘코수술? 재수술? 썰풀면서 GRWM (+김우진씨 호빠 캐스팅썰)’영상 캡처. 지연이라면

홍지연은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘지연이라면’을 통해 외모와 관련해 누리꾼들에게 받은 질문에 답하는 영상을 게재했다. 영상에서 그는 자신의 코 성형 여부와 수술 과정에 대한 질문에 솔직한 입장을 밝혔다.

홍지연은 “저는 가짜 코입니다”라고 코 성형 수술을 받은 사실을 인정했다. 특히 ‘환승연애 4’ 출연 당시에는 수술 후 약 4개월이 지난 시점이었다고 전했다.

방송 당시 모습과 현재 얼굴 인상이 다르게 느껴진다는 반응에 대해서는 수술 후 남아 있던 붓기가 영향을 미친 것 같다고 추측했다. 시간이 지나면서 회복이 진행되고 잔여 부기가 빠지면서 현재와 방송 출연 당시의 모습에 차이가 생겼다는 설명이다.

수술 후 얼마 안된 시점에서는 예상보다 심한 부기와 멍 때문에 크게 당황하기도 했다고 털어놨다. 홍지연은 코에 고정했던 부목을 제거한 뒤 심하게 부어오른 모습과 피멍을 확인하고 충격을 받았다고 말했다. 당시 상태는 “코가 얼굴의 9분의 1 이상”이라고 표현했다.

홍지연은 이번 콘텐츠를 통해 자신의 외모 변화에 대한 궁금증에 직접 답하며 성형 사실과 수술 이후의 회복 과정, 당시 느꼈던 감정 등을 함께 공개했다. 특히 방송 출연 당시와 현재 모습의 차이에 대해 수술 후 회복 과정에서 나타난 잔여 붓기가 영향을 미쳤다고 털어놨다.

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