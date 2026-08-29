군살 없는 웬디 근황…"하루에 필라테스 두 시간씩" 과거 발언 재조명

그룹 레드벨벳 웬디(32)가 군살 없는 몸매가 돋보이는 근황 사진을 공개했다.

웬디는 지난 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 웬디는 옆구리 부분이 트인 슬립 원피스를 입어 잘록한 허리선을 드러냈다. 머리를 묶어 가느다란 목선과 어깨선도 돋보였다.

그룹 레드벨벳 웬디(32)가 지난 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 옆구리 부분이 트인 슬립 원피스를 입은 근황 사진을 공개했다. (사진=웬디 인스타그램 캡처)

웬디는 지난 3일 레드벨벳의 새 미니앨범 '벨벳 써머(Velvet Summer)'의 타이틀곡 '서핀 보이(Surfin' Boy)'로 컴백했다. 레드벨벳이 완전체로 신곡을 발표한 것은 약 2년 2개월 만이다.

컴백 이후 이전보다 마른 모습이 공개되면서 일부 팬들의 걱정도 이어졌다.

이에 웬디는 "운동 못 간 지 한 달이 넘었다"며 "근육이 많이 빠졌다"고 설명했다. 또 "활동 끝나고 피티 시작해 볼까 한다"며 "당연히 여기서 살을 더 찌우면 더 건강하겠지만 지금도 건강하다"고 말하며 팬들의 걱정을 달랬다.

웬디는 평소 팬들 사이에서 필라테스 등 운동을 꾸준히 하며 근육을 유지해온 것으로 유명하다.

지난 2024년 르세라핌 은채가 진행한 '은채의 스타일기'에 출연해 복근 만드는 과정을 공개했다. 웬디는 "하루에 필라테스 수업을 두 시간씩 받았다", "콘서트를 준비하면서 탄수화물을 거의 안 먹으며 식단 관리를 열심히 했다"고 밝혔다.

다만 일반적으로 체중이 지나치게 낮아지거나 근육량이 크게 줄면 건강에 영향을 줄 수 있다. 세계보건기구(WHO)는 성인의 체질량지수(BMI)가 18.5 미만인 경우 저체중으로 분류하며, 17 미만은 중등도중증 저체중에 해당한다고 설명한다.

저체중은 영양 섭취 부족과 함께 나타날 경우 피로와 어지럼증 등을 유발할 수 있으며, 근육량과 골밀도 감소 등으로 이어질 가능성도 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지