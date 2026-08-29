한소희 "연애가 인생 절반 차지하면 망가져"

배우 한소희가 연애관을 밝혔다.

28일 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'에는 '차쥐뿔 문 닫으러 온 국가권력급 BOSS'라는 제목의 영상이 공개됐다.

한소희. (사진 = 유튜브 캡처)

영상에서 한소희는 이상형에 대한 질문에 "내적으로는 요즘 안정형이 좋다"고 밝혔다.

이어 "저도 요즘 안정형이 되려고 노력 중이다. 결국 내가 안정형이면 안정형인 사람이 오는 것 같다"고 말했다.

한소희는 상대방에게 지나치게 의존하지 않으려 한다며 "나를 아끼면 이 사람이 나를 떠나가도 나라는 주체가 있기 때문에 이 사람이 나한테 들어왔다 나간 것이다. 나를 버리고 간 게 아니다"라고 설명했다. 그러면서 "그렇게 생각하려고 노력 중"이라고 덧붙였다.

한소희는 "서운함이 생기면 감정적으로 굴지 않고 요목조목 대화로 풀어가려 한다. 하지만 그래도 말이 통하지 않으면 포기한다"며 "채워지지 않는 사랑은 스스로에게 좋은 것을 먹이고 좋은 것을 보여주며 나 자신으로 채우면 된다"고 했다.

한소희는 "그 사람이 내 인생에 절반 이상을 차지하는 순간 망가진다고 생각한다"며 "밸런스를 잘 잡아야 한다"고 했다.

<뉴시스>

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