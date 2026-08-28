법무부, 교정시설 4곳 신설 부지 공모… 12월중 업무협약 체결

법무부가 28일 전국 지방자치단체를 대상으로 교정시설 조성 부지 선정 공모를 추진한다고 밝혔다.

지자체가 지방의회의 동의를 받아 유치 제안서를 제출하면 법무부 입지선정평가위원회에서 주민 수용성, 기반시설 확보 가능성 등을 종합심사해 부지를 선정한다. 심사의 공정성을 담보하기 위해 입지선정평가위원회 위원장은 외부위원 중에서 호선하고, 위원 과반수는 외부위원으로 구성한다.

법무부가 28일 전국 지방자치단체를 대상으로 교정시설 조성 부지 선정 공모를 추진한다고 밝혔다. 뉴시스

공모 사업은 교정시설 4곳 조성을 목표로 하며 기관당 수용 정원 1000명, 직원 250명의 규모로 설계되며 부지 면적은 19만2000㎡ 이상을 기준으로 한다. 건축은 민간투자 사업으로 이뤄지며 건설비는 약 9676억원으로 토지보상비와 운영비는 별도로 투입된다.

법무부는 11월4일까지 유치 제안서를 접수하고 12월 중 선정된 지자체와 업무협약을 체결할 계획이다. 특히 법무부는 주민들이 교정시설에 대한 막연한 불안감을 갖지 않도록 첨단 보안기술을 적용해 보안성과 안전성을 강화하고 주차장, 전기차 충전소, 공원, 체육시설 등을 개방하겠다고 밝혔다.

아울러 해당 지역의 인재를 교정 공무원으로 채용하고 지역에서 생산된 물품과 농산물을 구매할 방침이다.

이진수 법무부 장관 직무대행은 “교정시설의 가장 중요한 가치는 국민과 지역사회의 안전을 지키는 것”이라며 “지역사회와 함께 발전하는 상생형 교정시설을 조성하겠다”고 말했다.

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