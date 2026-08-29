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“예산 수습 전엔 인사 없다” 추미애 強手에… 도청 직원 98% ‘불신’

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수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

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노조, 설문 조사 발표하며 면담 촉구…“95%가 지사 명분 비동의”
성남시 등 7개 시·군 부단체장 공석…신상진 “재난·재건축 차질”

추미애 경기도지사가 조직 정비와 예산 재조정 등을 이유로 하반기 간부 인사를 내년 1월로 보류한 것을 두고 도청 직원 10명 중 9명 이상이 도정에 불신을 표출한 것으로 나타났다.

 

추미애 경기도지사. 경기도 제공
추미애 경기도지사. 경기도 제공

28일 전국공무원노동조합(전공노) 경기도청지부에 따르면 이달 24∼26일 직원 1271명을 대상으로 진행한 긴급 설문에서 응답자의 98.5%가 ‘기습적 인사 연기가 도정 신뢰에 악영향을 미쳤다’고 답했다. ‘영향을 미침’ 88.5%, ‘영향 다소 미침’ 10% 등이다. 

 

아울러 응답자의 98.5%는 ‘인사 연기로 인한 사기 저하와 근로 의욕 감퇴가 심각한 수준’이라고 평가했다.

 

추 지사가 제시한 인사 보류 명분인 ‘사무 점검 및 예산 재설계 선행’에 대해서도 95.2%는 동의하지 않는다고 밝혔다. 97.0%는 당초 계획대로 8~9월 중 인사를 시행해야 한다고 요구했다.

 

직원들이 겪는 실질적 피해(복수응답)로는 △승진·보직·이동 기회 박탈(76.7%) △장기 근무·경력 관리 차질(54.5%) △업무 위축 및 사기 저하(51.4%) △가정·개인 생활 계획 차질(36.7%) 순으로 집계됐다.

 

앞서 전공노는 “도정을 수습하고 구성원들의 뜻을 모아 이끌어야 할 도지사가 내부 추궁에 열을 올리고 있다”고 비판한 바 있다.

 

28일 도청에서 송형주 전국공무원노동조합 경기지역본부장대행(왼쪽)이 이규진 경기도 정무수석에게 도지사 면담 요청 공문을 전달하고 있다. 전국공무원노동조합 경기도청지부
28일 도청에서 송형주 전국공무원노동조합 경기지역본부장대행(왼쪽)이 이규진 경기도 정무수석에게 도지사 면담 요청 공문을 전달하고 있다. 전국공무원노동조합 경기도청지부

이들은 이날 이규진 정무수석을 통해 도지사 면담 요청 공문을 전달하며 도청 내 3개 노조와의 공동 대응을 예고했다.

 

인사 보류 파장은 일선 기초지자체로 확산하고 있다. 신상진 성남시장은 전날 추 지사에게 서한을 보내 부시장 인사의 조속한 이행을 강력히 요청했다. 성남시는 지난 6월 말 전임 부시장 퇴직 이후 두 달 가까이 공석이 이어지고 있다. 인사가 내년으로 미뤄질 경우 최대 7개월간 부시장 공백이 지속될 것이란 우려가 나온다.

 

신 시장은 서한에서 “부시장의 장기 공석으로 폭염·집중호우 등 재난안전대책본부의 초동 대응에 차질이 우려된다”며 “분당 1기 신도시 재건축 2차 특별정비구역 지정 및 광역교통 협의 등 긴급한 현안을 풀어가기 위해 부시장 배치가 필수”고 적었다.

 

전공노 경기지역본부 산하 6개 지부(과천·광명·군포·남양주·안양·오산)도 전날 성명을 내고 부단체장 인사의 정상화와 인사권의 기초지자체 환원을 촉구했다.

 

앞서 추 지사는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “도 실·국이 시·군 사무를 가져와 예산을 낭비하고, 국가 사무인 외교·통상 외교에 수백억원을 쓰는 등 방만한 살림살이를 해왔다”며 “도로 보수조차 제때 못 할 정도로 소홀한 예산 운용을 바로잡고 조직 개편을 완료할 때까지 그 누구도 자리를 옮길 수 없다”고 단호한 태도를 밝힌 바 있다.


수원=오상도 기자 sdoh@segye.com 기자페이지 바로가기

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