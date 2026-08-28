여야, 나란히 제주 실종 현장 방문…張, 제주청장 면담은 무산

여야가 28일 나란히 제주 실종 허위 종결 사건 현장을 찾아 경찰의 부실한 사건 처리와 후속대응을 질타했다. 여당인 더불어민주당은 경찰개혁의 중요성을 강조했고, 국민의힘은 보완수사권 폐지에 따른 부작용을 우려하며 공세 수위를 높였다.

더불어민주당 소속 김영진 국회 행정안전위원장, 김남희·이해식 경찰개혁추진단 공동단장, 이주희, 김동아 위원이 28일 제주시 한림읍 실종신고 허위 종결 사건 피해자 장 모씨의 시신이 발견된 야자수숲 현장을 찾아 경찰로부터 설명을 듣고 있다. 뉴스1

민주당 소속 김영진 국회 행정안전위원장과 김영배 행안위원, 김남희·이해식 경찰개혁추진단 공동단장, 이주희·김동아 위원 등은 이날 장미란씨가 숨진 채 발견된 제주시 한림읍의 야자수 농장을 방문했다. 이들은 인근에 도로와 농경지가 있는데도 시신이 늦게 발견된 경위, 휴대전화가 꺼진 지점과 시신이 발견된 위치가 다른 이유, 성인 실종자 처리 시스템 등을 경찰 측에 문의했다.

민주당 의원들은 현장 방문에 이어 고평기 제주경찰청장을 면담했다. 김 단장은 면담 직후 기자들과 만나 “경찰의 부실수사로 인한 국민 피해를 막기 위해 경찰개혁을 어떻게 해야 할지 충분히 논의해 해결책을 찾겠다”고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표와 김장겸·박준태·박준권·서천호 의원도 이날 제주를 방문해 실종자 발견 장소를 찾았다. 장 대표는 “수색 중에 허위로 연락이 됐다며 사건을 종결한 것은 범죄 연관성이 있는 게 아닌가 의심할 수밖에 없다”고 지적했다. 그는 “보완수사권이 폐지된 상황에 대해 국민들과 함께 우려를 표하고 분노하지 않을 수 없다”며 “결국 그 피해가 계속 국민들에게 돌아갈 것”이라고 강조했다.

장동혁 국민의힘 대표가 28일 제주시 한림읍 '제주 실종 사건' 현장인 야자숲을 찾아 경찰 설명을 듣고 있다. 뉴시스

장 대표는 제주경찰청을 찾아 고 청장과 면담할 예정이었지만, 면담 과정 중계 여부를 둘러싼 경찰 측과의 이견으로 무산됐다. 장 대표는 기자들에게 “수사를 가르치러 온 게 아니라 국민의 우려를 전달하러 온 것인데 취재조차 거부하며 이런 식으로 국민을 대한다”며 “이제 보완수사권도 없이 검찰의 수사지휘도 없이 대한민국의 모든 사건을 이제 경찰이 처리하게 될 텐데 이런 태도를 보이는 경찰을 보고 국민께서 어떻게 안심하겠나”라고 비판했다.

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