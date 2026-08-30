2030 민심 이반 기류에 청년 마음 사로잡기 공 들이는 李대통령

이재명 대통령이 청년층 마음을 사로잡기 위한 정책 마련에 역량을 집중하고 있다. 2030 민심 이반 기류가 감지되는 상황에서 청년층이 겪는 고통 및 어려움을 정부가 충분히 이해하고 있다는 점을 드러내고, 실질적인 도움을 줄 수 있는 방안을 제시해 흩어진 청년 민심을 모으는 데 주력하는 모습이다.

이 대통령은 28일 청와대에서 주재한 ‘청년 예산 언박싱 2027’ 행사에서 정부가 청년들의 고통을 무겁게 인식하고 있다는 점을 알리는 데 공을 들였다. 이 대통령은 “젊어서 고생은 사서도 하는 게 아니라 절대로 해서는 안 될 일”, “‘실패는 성공의 어머니다’라는 얘기를 하면 뺨을 좀 조심해야 하는 상황”이라는 발언들을 연이어 내놓으며 청년 문제를 기성세대의 시각에서 바라보지 않겠다고 거듭 강조했다.

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 '청년 예산 언박싱(Unboxing) 2027'을 마친 뒤 마무리 발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

살아남기 위해 치열한 경쟁을 이겨내야 하는 청년 세대의 현실에 대해서도 언급했다. 이 대통령은 “경쟁 자체가 고통이 됐다. 즐거운 도전이 아니라 고통이 되다 보니까 친구도 자꾸 사라진다. 절대 (강의 내용을) 요약한 노트를 (친구에게) 안 보여준다. 친구는 경쟁의 대상이 아니라 밟고 넘어가야 할 전쟁의 대상이 된 것”이라며 “함께 손잡고 극복하는 동지들이 아니라, 정말 우정을 나누는 정을 나누는 가까운 사람이 아니라, ‘이 친구부터 밟고 넘어가야 내가 산다’는 세상을 살게 됐다”고 했다.

청년층을 두고 ‘세대별로 가장 취약한 계층’이라며 지원 의지도 피력했다. 이 대통령은 “과거에는 가장 역동적인, 희망 넘치는 활력 있는 계층이었는데, 지금은 가장 기회도 좁고 힘들고 괴로운, 그러나 또 잘 이해받지 못하는 진정한 의미의 취약 세대가 됐다”고 짚었다. 이어 “역사적으로 보면 이런 시대가 거의 처음이 아닌가 싶다”며 “전쟁의 시대, 정말 오래된 기근의 시대에도 끊임없이 아이들을 낳고 ‘우리 자녀 세대는 나보다 더 나은 삶을 살게 될 것이다’라는 희망이 있었다. 젊은 세대도 ‘내가 지금은 어렵지만 분명히 나의 미래는 훨씬 더 나아질 것이다’라고 믿고 희망이 있었지만, 이제는 아니다”고 했다.

이 대통령은 “국가적 차원에서 보더라도 청년의 삶은 곧 대한민국의 미래이자 현재이기도 하다”며 “청년들이 미래를 꿈꾸고 또 자신의 노력과 도전이 내일의 기회로 이어질 수 있도록 만들어줘야 나라가, 또 우리 공동체가 지속 가능하다”고 역설했다.

청년들을 향한 이 대통령의 공개 메시지는 최근 잇따라 나오고 있다. 지난 14일에는 청년정책 전문가들을 청와대로 초청해 직접 간담회를 주재하기도 했다. 당시 간담회는 예정된 90분을 훌쩍 넘겨 200분가량 진행됐다. 토론회에서 나온 의견 등은 추가 논의를 거쳐 올 하반기 청년정책 비전으로 발표될 예정이다.

이 대통령의 ‘청년층 끌어안기’ 행보에는 앞으로 대한민국을 이끌어갈 미래 세대들에게 더 많은 기회를 보장해야 한다는 문제의식과 더불어 최근 국정 지지율 하락 국면에서 청년층 지지세 이탈을 막아야 한다는 인식도 영향을 미친 것으로 보인다.

이 대통령은 이날 행사 마무리 발언에서 청년들을 향해 “어려운 상황이긴 한데 함께 힘을 내서 이 위기를 넘어가 봤으면 좋겠다”며 “세상이 어렵긴 한데, 그래도 대한민국도 변하고 있고, 우리 정책 당국자들의 생각도 변하고 있고, 여러분의 미래도 좋은 방향으로 변하게 될 것”이라고 말했다.

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