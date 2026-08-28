李대통령 “청년들에게 실패는 ‘나락의 지름길’이라 생각될 수도…노력한 만큼 기회 얻을 수 있는 사회로”

이재명 대통령은 28일 “젊어서 고생은 사서도 하는 게 아니라 절대로 해서는 안 될 일”이라며 “청년들에게 ‘더 노력해라’라고 말하기에 앞서 노력한 만큼의 기회를 얻을 수 있는 사회를 만드는 것이 바로 국가의 책임”이라고 강조했다.

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 '청년예산 언박싱 2027' 행사에서 발언하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 ‘청년 예산 언박싱 2027’ 행사에서 “가장 신속하게, 가장 유효하게, 가장 먼저 청년 문제를 극복하고, 또 희망이 있는 세상을 만든 모범적인 나라가 되면 좋겠다”며 이같이 말했다. 이날 행사는 정부가 내년도 예산안 발표에 앞서 청년 예산과 주요 사업들을 청년들에게 직접 설명하고, 청년들의 의견을 듣기 위해 마련됐다.

이 대통령은 “제가 자라던 시절에는 ‘젊어서 고생은 사서도 한다’ 이런 얘기가 상당히 설득력이 있었다. 그리고 ‘실패는 성공의 어머니다’는 진실 또는 진리처럼 받아들였다”며 “근데 요즘은 이런 얘기를 하면 뺨을 좀 조심해야 되는 그런 상황”이라고 진단했다. 이어 “실패는 성공의 어머니가 아니라 ‘나락의 지름길’이라고 생각될 수도 있다”며 “‘한 번 넘어지면 다시는 못 일어난다’, ‘빚쟁이 돼서 평생 살아야 될지도 모른다’는 불안감이 있다”고 했다.

이 대통령은 기성세대로서 청년들에게 미안하다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 “지금 우리 청년들은 더 나은 내일을 꿈꾸는 것조차 쉽지 않다. 현실을 생각하면 참으로 안타깝다”고 말했다. 이어 “원망할 수만은 없고 이제 여기에 맞춰서 대책을 만들어야 되는 상황이 됐는데, 그게 바로 정부의 몫이 아닌가 싶다”며 “저도 많이 반성한다. 이렇게 말하는 저도 사실은 가끔씩 우리 젊은 세대들하고 얘기하다보면 ‘아 역시 나도, 역시 아무리 그래봐야 꼰대를 못 벗어나는구나’라는 생각을 할 때가 있다”고 했다.

청년 문제가 갈수록 심화하는 배경으로는 ‘기회가 적어진 저성장 사회’로 접어든 점 등을 꼽았다. 이 대통령은 “아마도 기성세대들 머릿속에는 청년들은 신체 건강하고 전도양양하고 미래가 창창하고 뭐든지 할 수 있는, 특별히 보호하기보다는 ‘기회를 주면 된다’ 이렇게 생각을 하는데 기회가 없다”며 “기회가 적어서 경쟁이 너무 격렬하다. 그래서 경쟁 자체가 고통이 됐다”고 짚었다.

문제를 해결할 방안으로는 ‘경제 성장’을 제시했다. 이 대통령은 “가장 중요한 게 경제적 기회다. 경제적으로 성공하는 게 가장 중요한데, 결국 지금 현 단계에 우리 정부가 해야 될 가장 중요한 일은 파이를 키우는 일”이라며 “그래서 성장에 주력하고 있다”고 설명했다. 이어 “우리 경제가 지속적으로 성장하고, 또 하향 그래프를 상향 그래프로 전환하는 데 국가 역량을 총집중하고 있다”고 말했다. 이 대통령은 “이 파이를 키워야, 이 기회가 늘어나야 그 속에서 그 기회를 어떻게 합리적으로 공정하게 나눌까를 고민하는 게 좀 더 실효적이 될 수 있는 것”이라고도 했다.

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