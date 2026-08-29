트럼프 "온타리오호, 아메리카호로 변경" 행정명령....美-加 외교갈등 격화

도널드 트럼프 미국 대통령이 무역전쟁 중인 캐나다를 향해 국경에 있는 온타리오호를 ‘아메리카호’로 바꾸도록 하는 행정명령에 27일(현지시간) 서명했다.

앞서 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 개명을 검토하고 있다고 밝힌 데 이어 행정명령 서명으로 실행에 나선 것이다. 이번 행정명령에는 온타리오호의 가장 깊은 지점이 미국 영토에 있어 호수 수량 대부분에 대한 권리가 미국에 있다는 내용이 들어갔다. 또한 온타리오호를 포함해 오대호를 보호하는 데 미국이 가장 큰 역할을 하고 있다는 주장도 포함됐다.

지난 27일(현지시간) 캐나다 온타리오주 토론토의 온타리오 호수 해안가 주변에 캐나다 국기가 펄럭이고 있다. AFP연합뉴스

이번 행정명령에 따라 미 내무부는 미국의 지명체계에서 온타리오호를 아메리카호로 바꾸게 된다. 또한 이번 명령은 미국이 최우방국인 캐나다와 무역전쟁을 벌이는 가운데 호수 이름 변경으로 캐나다를 도발하는 것으로 해석된다. 다만 캐나다에도 아메리카호로 부르라고 강제할 수는 없다.

트럼프 대통령은 이날 “캐나다 관료들은 우리를 아주 나쁘게 대했다. 못된 사람들”이라며 “캐나다는 미국을 등쳐먹고 있다”고 비난을 이어갔다.

이에 마크 카니 캐나다 총리는 엑스(X)에 “과거에도, 지금도, 앞으로도 언제나 온타리오호로 불릴 것”이라고 받아쳤다. 카니 총리는 온타리오라는 말이 원주민 웬다트족 언어에서 왔으며 ‘그 호수는 아름답고 크다’라는 뜻이라고 했다. 또한 온타리오라는 이름은 캐나다 연방의 탄생이나 미국의 독립선언보다 오래된 “400년 이상 된 이름”이라고 강조했다.

온타리오호는 캐나다 온타리오주와 미국 뉴욕주 사이에 있는 대형 호수로 북미지역 오대호 중 하나다. 국경 역할을 하는 이 호수의 이름을 따서 캐나다는 1867년 주의 이름을 온타리오로 지었다.

트럼프 대통령이 국제적으로 통용되던 명칭을 일방적으로 바꾼 건 처음이 아니다. 트럼프 대통령은 지난해 초 취임과 동시에 멕시코만을 미국만으로 바꾸는 행정명령에 서명했으며, AP통신이 멕시코만 표기를 고수하자 소속 기자의 백악관 행사 출입을 제한하기도 했다.

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