日규슈 여행은 개천절~한글날 연휴에…여행·숙박비 최대 60% 할인 [여행&]

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

일본 정부는 구마모토 지진으로 위축된 규슈 관광을 살리기 위해 오는 10월1일 이후부터 여행·숙박 비용을 최대 60%까지 할인한다. 추석 연휴 기간 일본 여행을 계획하고 있다면 일정을 10월 개천절~한글날 연휴로 미루는 것도 좋은 선택이다. 10월 3일 개천절은 토요일과 겹쳐 10월 5일(월요일)이 대체공휴일이다. 이어지는 10월 9일 한글날은 금요일이다.

◆ 구마모토·가고시마 60% 할인…1박 최대 2만엔 상한

28일 일본 국토교통성과 일본정부관광국에 따르면 가네코 야스시 국토교통상은 이날 기자회견에서 ‘규슈 부흥 응원 할인’을 10월부터 시작한다고 밝혔다.

할인율은 지진과 교통망 단절의 영향을 크게 받은 구마모토현과 가고시마현이 여행·숙박 요금의 60%, 후쿠오카·사가·나가사키·오이타·미야자키현이 50%다.

10월1일 이후 1박 이상 여행·숙박 상품이 대상이며 교통비가 포함된 상품도 지원한다.

1인당 할인액 상한은 1박 2만엔, 교통비를 포함한 2박 이상 상품 3만엔, 2개 현 이상에서 숙박하는 순회형 여행상품 3만5000엔이다.

실제 시행 기간과 예약 시작일은 각 현이 정하는데, 지정 숙소를 예약하면 곧바로 할인이 적용되는 구조로 단정할 단계는 아니다. 각 현의 세부 공고를 확인한 뒤 결제하는 편이 안전하다.

또 할인 상한까지 공개됐지만 여행사·숙박시설 등 판매 창구, 외국인 여행객 적용 조건, 이미 예약한 상품의 소급 여부는 아직 확정되지 않았다.

◆ 구마모토 방문객 23% 감소…관광지별로는 50%대

일본 구마모토현을 강타한 지진의 경제적 여파는 수치로 뚜렷하게 나타났다. 지난 10일까지 집계된 숙박 취소 인원은 14만6000명에 달했다. 이로 인한 피해액은 잠정적으로 20억6000만엔 규모로 추산된다.

규슈경제조사협회가 국내 관광객의 이동 데이터를 분석한 결과 지진 발생 이후인 8월 1일부터 7일까지 구마모토현을 찾은 방문자는 67만2000명으로 집계됐다.

이는 전년 같은 기간과 비교해 23.0% 감소한 수치다. 같은 기간 숙박객은 12만4000명을 기록하며 11.2% 줄어들었다.

구마모토현 전체 방문자 감소율은 23.0% 수준이지만 주요 관광지로 범위를 좁히면 방문객이 절반 가까이 급감한 것으로 파악됐다.

일본 관광청은 “직접적인 지진 피해가 발생하지 않은 규슈 내 다수의 관광지와 숙박시설, 음식점은 정상적으로 영업을 이어가고 있다”고 밝혔다.

그럼에도 불구하고 여행객들이 막연한 불안감에 일정을 미루거나 예약을 취소하는 현상이 지속되고 있어 대책 마련이 시급한 상황이다.

◆ 예약보다 판매 공고부터 확인해야

한국에서 규슈 지역 여행을 준비하고 있다면 60%라는 높은 할인율과 상한액만 보고 섣불리 결제 시점을 정하기는 아직 이르다.

각 현이 공식 예약 개시일과 대상 기간을 확정 짓고 참여하는 여행사, 숙박시설, 적용 대상 범위를 명확히 공개해야만 실제 혜택을 받으며 예약할 수 있다.

일본 관광청은 “규슈 각 현에 정상 영업 중인 지역이 많다”고 거듭 안내하면서도 “방문 전에 교통기관과 관광시설의 최신 운영 상황을 반드시 확인해달라”고 당부했다.

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