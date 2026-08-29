친청계 한민수 “오만·독선 경계”…‘석청 갈등’ 이틀째

더불어민주당 김민석 대표와 정청래 전 대표 간 ‘중도 확장’ 노선 갈등의 여진이 28일에도 이어졌다. 전당대회에서 정 전 대표와 함께했던 한민수 최고위원이 “오만과 독선을 경계해야 한다”며 김 대표를 겨냥한 것으로 해석되는 발언을 내놓은 가운데, 김 대표와 일부 지도부는 ‘당의 단합과 외연 확장’을 동시에 강조하며 갈등 확산을 경계했다.

한 최고위원은 이날 인천 인스파이어호텔에서 열린 최고위원회의에서 “건설적인 토론과 상대를 존중하는 태도가 반드시 전제돼야 한다”며 “우리가 경계해야 하는 것은 오만과 독선”이라고 말했다. 이어 “당의 단합을 해치는 일방적인 주장들로 더 이상 당원 동지들과 국민께 심려를 끼치지 않도록 중심을 잡겠다”고 했다.

더불어민주당 한민수 최고위원. 연합뉴스

한 최고위원은 이번 전대에서 정 전 대표와 함께했던 이른바 ‘팀 정청래’ 인사로 꼽힌다. 전대 이후에도 정 전 대표를 향한 당내 조롱 등을 문제 삼으며 새 지도부에 갈등 수습을 요구해 왔다.

그는 회의 뒤 사회관계망서비스(SNS)에도 같은 취지의 글을 올렸다. 민주개혁진영과 민주당 출신 대통령 지지층의 결집을 강조한 뒤 “이 기틀 위에서 우리 당의 유연한 외연 확대가 필요하고 가능하다”고 했다. 외연 확대에는 동의하되 당내 결집과 상대 존중을 우선 조건으로 내세운 것이다.

갈등은 김 대표가 전날 워크숍에서 정 전 대표를 대표적인 ‘중도는 없다’론자로 직접 거론하며 다시 불붙었다. 김 대표는 기존 지지층을 넘어 중도·보수층까지 적극적으로 지지 기반을 넓혀야 한다는 입장인 반면, 정 전 대표는 당의 중심과 기존 지지층을 먼저 단단히 한 뒤 성과를 통해 스윙보터의 선택을 받아야 한다는 입장이다. 두 사람 모두 외연 확대의 필요성은 인정하지만 그 순서와 방식을 놓고 차이를 보여왔다.

더불어민주당 김민석 대표가 28일 인천시 영종구 인스파이어 리조트에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 전 대표는 김 대표가 자신의 발언 취지를 왜곡했다며 “마이크 독재”, “거의 폭력적”이라고 강하게 반발했다. 전당대회에서 정 전 대표와 함께했던 최민희·이성윤 최고위원도 각각 민주개혁진영의 선결집을 강조하거나 김 대표의 공개 비판 방식이 당내 통합에 도움이 되지 않는다고 지적하며 논쟁에 가세했다. 김 대표는 이후 SNS를 통해 정 전 대표의 주장도 존중한다며 이해를 구했다.

다만 최 최고위원은 이날 최고위에서는 확전에 선을 긋는 모습을 보였다. 그는 “중도 확장에 동의한다”며 “민주당 중심을 단단히 하자는 데 이견이 없을 것이라고 생각한다”고 했다. 그러면서 이견이 생길 수는 있지만 “이견이 아닌 이간으로까지 가는 보도”에는 단호하게 대응하겠다는 뜻을 내비쳤다.

김 대표도 이날 “전당대회를 거친 논쟁과 워크숍까지 이루어지는 과정에서의 성과를 바탕으로 당의 단합과 외연 확장을 이루어 가겠다”며 ‘단합’과 ‘외연 확장’을 동시에 지도부의 과제로 묶어 제시했다. 전날 정 전 대표와의 차이를 부각한 데서 한발 나아가 두 과제를 함께 추진하겠다는 뜻을 밝힌 것이다.

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