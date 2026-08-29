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친청계 한민수 “오만·독선 경계”…‘석청 갈등’ 이틀째

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인천=장민주 기자 chapter@segye.com

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정청래 측 “결집 먼저” vs 김민석 “중도·보수까지 확장”
최민희 “중도 확장 동의”…김민석도 “단합·외연 확장” 강조

더불어민주당 김민석 대표와 정청래 전 대표 간 ‘중도 확장’ 노선 갈등의 여진이 28일에도 이어졌다. 전당대회에서 정 전 대표와 함께했던 한민수 최고위원이 “오만과 독선을 경계해야 한다”며 김 대표를 겨냥한 것으로 해석되는 발언을 내놓은 가운데, 김 대표와 일부 지도부는 ‘당의 단합과 외연 확장’을 동시에 강조하며 갈등 확산을 경계했다.

 

한 최고위원은 이날 인천 인스파이어호텔에서 열린 최고위원회의에서 “건설적인 토론과 상대를 존중하는 태도가 반드시 전제돼야 한다”며 “우리가 경계해야 하는 것은 오만과 독선”이라고 말했다. 이어 “당의 단합을 해치는 일방적인 주장들로 더 이상 당원 동지들과 국민께 심려를 끼치지 않도록 중심을 잡겠다”고 했다.

 

더불어민주당 한민수 최고위원. 연합뉴스
더불어민주당 한민수 최고위원. 연합뉴스

한 최고위원은 이번 전대에서 정 전 대표와 함께했던 이른바 ‘팀 정청래’ 인사로 꼽힌다. 전대 이후에도 정 전 대표를 향한 당내 조롱 등을 문제 삼으며 새 지도부에 갈등 수습을 요구해 왔다.

 

그는 회의 뒤 사회관계망서비스(SNS)에도 같은 취지의 글을 올렸다. 민주개혁진영과 민주당 출신 대통령 지지층의 결집을 강조한 뒤 “이 기틀 위에서 우리 당의 유연한 외연 확대가 필요하고 가능하다”고 했다. 외연 확대에는 동의하되 당내 결집과 상대 존중을 우선 조건으로 내세운 것이다.

 

갈등은 김 대표가 전날 워크숍에서 정 전 대표를 대표적인 ‘중도는 없다’론자로 직접 거론하며 다시 불붙었다. 김 대표는 기존 지지층을 넘어 중도·보수층까지 적극적으로 지지 기반을 넓혀야 한다는 입장인 반면, 정 전 대표는 당의 중심과 기존 지지층을 먼저 단단히 한 뒤 성과를 통해 스윙보터의 선택을 받아야 한다는 입장이다. 두 사람 모두 외연 확대의 필요성은 인정하지만 그 순서와 방식을 놓고 차이를 보여왔다.

 

더불어민주당 김민석 대표가 28일 인천시 영종구 인스파이어 리조트에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
더불어민주당 김민석 대표가 28일 인천시 영종구 인스파이어 리조트에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 전 대표는 김 대표가 자신의 발언 취지를 왜곡했다며 “마이크 독재”, “거의 폭력적”이라고 강하게 반발했다. 전당대회에서 정 전 대표와 함께했던 최민희·이성윤 최고위원도 각각 민주개혁진영의 선결집을 강조하거나 김 대표의 공개 비판 방식이 당내 통합에 도움이 되지 않는다고 지적하며 논쟁에 가세했다. 김 대표는 이후 SNS를 통해 정 전 대표의 주장도 존중한다며 이해를 구했다.

 

다만 최 최고위원은 이날 최고위에서는 확전에 선을 긋는 모습을 보였다. 그는 “중도 확장에 동의한다”며 “민주당 중심을 단단히 하자는 데 이견이 없을 것이라고 생각한다”고 했다. 그러면서 이견이 생길 수는 있지만 “이견이 아닌 이간으로까지 가는 보도”에는 단호하게 대응하겠다는 뜻을 내비쳤다.

 

김 대표도 이날 “전당대회를 거친 논쟁과 워크숍까지 이루어지는 과정에서의 성과를 바탕으로 당의 단합과 외연 확장을 이루어 가겠다”며 ‘단합’과 ‘외연 확장’을 동시에 지도부의 과제로 묶어 제시했다. 전날 정 전 대표와의 차이를 부각한 데서 한발 나아가 두 과제를 함께 추진하겠다는 뜻을 밝힌 것이다.


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