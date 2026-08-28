위성사진에 찍힌 네팔 대홍수 원인… "대규모 암반·빙하 붕괴"

1천800명 이상의 사망·실종을 초래한 네팔과 중국 티베트자치구의 대규모 홍수·산사태 원인이 차츰 윤곽을 드러내고 있다.



과학자들은 위성 사진을 바탕으로 피해 지역 산의 암반이 무너지면서 대량의 암석과 빙하가 쏟아져 내린 것이 이번 재난을 불러왔을 가능성이 크다고 보고 있다.

네팔 대홍수 피해 지역인 네팔 동부 바그마티주 지역 한 마을의 지난 18일 촬영된 위성 사진(왼쪽)과 대홍수 다음 날인 지난 27일 촬영된 모습 비교. AFP연합뉴스

28일(현지시간) AP·블룸버그 통신에 따르면 지질학자들이 위성 사진을 분석한 결과 홍수 발생 지역인 네팔 동부 바그마티주 티베트 접경 지역의 랑탕 리룽 봉우리 인근의 빙하 아래 암반이 붕괴, 거대한 빙하 덩어리를 함께 쓸고 내려가 계곡으로 바위와 얼음을 쏟아낸 것이 확인됐다.



댄 슈거 캐나다 캘거리대 지질학 부교수는 "사진을 통해 해당 지역 전체를 가감 없이 볼 수 있었는데, 단순히 빙하만 무너진 것이 아니라 산비탈 암반의 훨씬 더 큰 부분이 함께 무너진 것으로 보였다"면서 "빙하 일부를 동반한 대규모 암반 붕괴가 발생한 것"이라고 밝혔다.



이에 따라 해발 약 5천200m 지점에 있던 빙하가 대량으로 떨어져 나와 계곡 바닥을 향해 가파르게 내려가기 시작했으며, 그 과정에서 얼음이 녹고 퇴적물이 함께 휩쓸려 내려간 것으로 보인다고 설명했다.



이들 얼음과 낙석 등이 보테코시강의 지류인 렌데 콜라강을 막아 물이 급격히 차오르다가 결국 하류로 쏟아져 내려갔다는 것이다.



슈거 부교수는 "엄청난 양의 암석이 높은 곳에서 떨어지면 많은 열이 발생하고 이로 인해 다량의 얼음이 녹을 수 있다. 따라서 그 끔찍한 영상 속에서 보이는 물의 일부는 이런 현상으로 설명될 수 있다"고 말했다.



히말라야 빙하 관련 재해 연구자인 사이먼 앨런 스위스 취리히대 연구원도 위성 사진과 현장 사진의 초기 분석 결과 빙하 아래 기반암이 무너진 것으로 나타났다고 밝혔다.

네팔 홍수 피해 지역. 로이터연합뉴스

앨런 연구원은 "우리가 확실히 확인한 사실은 대규모 얼음 눈사태가 발생했다는 것"이라면서 "아마도 얼음과 암석이 섞인 덩어리가 떨어져 나와 유동성을 띠게 되었고, 결국 파괴적인 홍수로 변한 것으로 보인다"고 말했다.



프랑스 그르노블알프스대 지질학자 크리스틴 쿡은 렌데 콜라강 하류 지역의 위성 사진을 보면 강물이 진흙 등 퇴적물로 가득 차면서 강폭이 훨씬 넓어지고 물 색깔도 처음 녹색에서 갈색·검은색으로 변한 것이 확인됐다고 말했다.



이에 따라 베트라와티, 콜푸르타르 등 하류 강변을 따라 자리 잡은 마을들은 위성 사진에서 진흙에 뒤덮여 갈색 지대로 보이며, 일부 가옥의 지붕 등만 간신히 보인다고 쿡은 전했다.



미국 볼더 콜로라도대의 올턴 바이어스 선임연구원은 기후 변화로 인해 빙하와 영구 동토층이 녹으면서 지반이 불안정해지고 고지대에서 막대한 양의 눈과 얼음이 무너져 내리는 현상이 발생하고 있다고 설명했다.



그는 "모든 지표가 지구 온난화 추세의 영향을 가리키고 있다"면서 "이번 (대홍수) 사례에서는 수천 년 동안 고지대의 암석·얼음·토양·빙하를 단단하게 지탱해 주던 영구 동토층이 이제 약해지고 불안정해지는 상황"이라고 지적했다.



네팔 빙하 관련 재해 전문가인 바이어스 연구원은 그는 이번 홍수가 자신이 목격한 빙하 관련 홍수 중 단연 최대 규모라면서 이번 홍수로 황폐해진 해당 지역이 피해를 복구하는 데 수년이 걸릴 것으로 우려했다.



한편 슈거 부교수는 사람들이 살던 하류 마을이 진흙·바위 등 홍수 잔해로 뒤덮인 모습을 위성 사진으로 확인하는 것이 매우 가슴 아프다고 덧붙였다.



이날 네팔과 중국 정부에 따르면 지난 26일 발생한 이번 재해로 네팔과 티베트자치구 양쪽에서 발생한 전체 사망자 수는 392명이며, 실종자 수를 모두 합치면 1천468명이다.



네팔에서는 389명이 숨지고 910명이 실종됐으며, 티베트자치구에서는 3명이 사망하고 558명의 행방이 확인되지 않고 있다.

<연합>

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