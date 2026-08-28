"CIA국장, 이례적으로 러시아에 우크라이나 전선 절망적 전황 전해”

뉴욕타임스(NYT)가 존 랫클리프 미국 중앙정보국(CIA) 국장이 최근 당시 우크라이나 침공전에 대한 절망적 전황을 전하며 종전협상을 촉구했다고 27일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 랫클리프 국장은 알렉산드르 보르트니코프 러시아 연방보안국(FSB) 국장을 만나 러시아의 군사적, 경제적 상황이 더 나빠지기 전에 종전 합의를 체결하는 게 낫다고 권고했다.

존 랫클리프 미국 중앙정보국(CIA) 국장. 로이터연합뉴스

랫클리프 국장은 러시아군에서 대규모 사상자가 발생한 것과 전선을 타개하지 못하는 점을 꼽으며 러시아군의 무능이 심각한 수준이라고 지적했다. 그는 최전선에 투입된 러시아 군인의 예상수명이 35분도 안 되고 최근 1년6개월 동안 러시아가 추가로 점령한 지역이 우크라이나 전체 영토의 1%에도 못 미친다는 점을 강조한 것으로 전해졌다.

러시아는 우크라이나의 동부인 도네츠크주와 로한스크주를 아우르는 돈바스 지역 전체를 장악할 목적으로 전쟁을 지속하고 있다. 하지만 드론 기술을 앞세운 우크라이나의 저항으로 전선은 교착상태다.

랫클리프 국장은 전황에 대한 CIA의 분석만 전달했을 뿐 러시아가 전쟁을 지속할 경우 치러야 할 대가에 대해서는 전혀 위협적 발언을 하지 않은 것으로 알려졌다.

CIA 국장의 이례적 러시아 방문과 정보 공유는 러시아와 우크라이나의 평화협정을 향한 도널드 트럼프 미국 대통령의 새로운 노력으로 풀이된다. CIA는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 고문들이 전쟁의 방향과 손실을 푸틴 대통령에게 제대로 보고하지 않고 있는 것으로 판단해왔다.

트럼프 대통령은 지난해 2기 행정부가 출범한 이후 우크라이나 전쟁을 ‘전화 한 통’으로 끝내겠다며 호언장담 한 바 있다. 이후 트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나 양국 정상을 번갈아 만나가며 협상을 중재했으나 타협을 끌어내지 못했다. 이번 CIA 국장의 러시아 방문이 우크라이나 종전협상에 돌파구로 이어질 지는 현재로서 불확실하다. 당장 푸틴 대통령이 미국의 정보를 진지하게 받아 들일지도 의문이다.

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