모두의 AI 사업자 3곳 확정…SKT·카카오·KT

정부가 전 국민 대상 인공지능 서비스인 ‘모두의 AI’ 사업 수행기관으로 SK텔레콤, 카카오, KT 컨소시엄을 선정했다. 통신과 메신저, 포털 등 국민이 자주 쓰는 서비스를 AI 진입점으로 삼아 범용 챗봇과 공공 인공지능(AI) 에이전트를 제공하는 사업이 본격화된다.

28일 과학기술정보통신부에 따르면, 과기정통부는 ‘모두의 AI’ 프로젝트 공모에 참여한 6개 컨소시엄을 평가한 결과 SK텔레콤, 카카오, KT 컨소시엄을 최종 사업자로 뽑았다. 과기정통부는 서면평가에서 AI 모델과 서비스 경쟁력, 그래픽처리장치 GPU 활용 계획, 인프라 운영 방안 등 기술 적합성을 살폈고 발표평가에서 서비스 편의성과 이용자 확보 전략, 품질·안전성 확보 계획, 생태계 기여도를 종합적으로 검토했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난 3일 오전 전남광주 광산구 국립광주과학관에서 열린 모두의 AI 성장사다리 프로젝트 출범식에 참석하고 있다. 연합뉴스

선정 사업자들은 외산 AI를 넘어서는 범용 AI 챗봇과 공공 행정 절차를 대신 처리하는 AI 에이전트를 내세웠다. 복잡한 신청 절차를 지원해 국민이 혜택을 놓치지 않도록 돕고 스타트업과 협업한 특화 서비스도 함께 선보인다는 구상이다. 다만 평가 점수와 사업자별 순위는 공모 참여 기업 요청에 따라 공개되지 않았다.

SK텔레콤 컨소시엄은 이용자의 한 번의 요청으로 계획 수립부터 실행과 결과 확인까지 이어지는 실행형 AI를 개발한다. 앱과 웹뿐 아니라 전화와 문자로도 이용할 수 있도록 해 스마트폰 앱 사용이 익숙하지 않은 고령층과 디지털 취약계층의 접근성을 높일 계획이다. 공식 응용프로그램 인터페이스 API가 없는 매장이나 관공서도 검색으로 연락처를 확인한 뒤 전화 대행으로 연결하는 기능도 구현한다.

카카오 컨소시엄은 국민 메신저를 중심으로 범용 챗봇과 AI 에이전트를 결합한다. 메신저 안에서 예약과 신청, 결제까지 처리할 수 있는 서비스를 목표로 한다. LG유플러스와는 연내 전화 AI 서비스 라이트 버전을 내놓고, 에이전트 마켓플레이스와 연계해 유망 AI 기업의 특화 서비스를 빠르게 확보하고 유통할 방침이다.

KT 컨소시엄은 정보 탐색과 공공·생활서비스 실행을 하나의 대화 흐름 안에서 지원하는 통합 AI 서비스를 준비한다. 다음 포털과 앱의 검색·뉴스·콘텐츠 이용 경로에 AI 진입점을 배치하고 다나와, 무신사, 직방 등 파트너 채널과 KT의 통신·인터넷TV IPTV 인프라도 연결한다. 교육과 부동산 등 생활 밀착형 서비스도 함께 지원할 예정이다.

정부는 올해 선정된 3개 사업자에게 엔비디아 B200 GPU 512장을 지원한다. 2027년부터는 전 국민 서비스 제공에 필요한 비용을 정부 예산으로 뒷받침할 계획이다. 과기정통부는 오는 9월 중 SK텔레콤, 카카오, KT 컨소시엄과 협약을 체결하고 실무협의체를 구성한다. 이후 베타 서비스를 거쳐 연내 ‘모두의 AI’ 정식 서비스를 개시할 방침이며 공공데이터 연계 등을 위한 관계부처 협의도 진행한다.

김지훈 SK텔레콤 AI사업본부장은 "AI 활용 격차가 새로운 사회적 격차로 이어지지 않도록, 누구나 쉽고 안전하게 AI를 쓸 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "2022년부터 대국민 AI 서비스를 운영해 온 경험과 컨소시엄의 역량을 모아, 국민이 실제로 도움을 체감하는 AI 서비스를 책임 있게 선보이겠다"고 말했다.

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