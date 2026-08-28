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이재명 대통령 지지율 42%…부정 평가 50% 첫 돌파 ‘취임 후 최저’ [한국갤럽]

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양다훈 기자 yangbs@segye.com

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이재명 대통령이 27일 외교부에서 열린 네팔 홍수 관련 우리 국민 피해 상황 대응 긴급회의에서 발언하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령이 27일 외교부에서 열린 네팔 홍수 관련 우리 국민 피해 상황 대응 긴급회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

 

이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 42%로 하락하며 취임 후 최저치를 기록했다. 

 

28일 한국갤럽이 발표한 8월 4주 차 여론조사에 따르면, 이 대통령의 직무 수행 긍정 평가는 전주 대비 3%포인트 하락한 42%로 집계됐다. 부정 평가는 5%포인트 오른 50%를 기록해 취임 이래 최고치를 나타냈다. 의견 유보는 8%다.

 

부정 평가 요인으로는 ‘부동산 정책’(27%)이 압도적 1위로 지목됐다. 부동산 문제는 지난달 4주 차 이후 줄곧 부정 평가 이유 선두를 이어가고 있다. 이어 ‘검찰 권한 축소’(7%), ‘경제/민생’(7%), ‘도덕성 문제/본인 재판 회피’(7%) 순이었다.

 

긍정 평가 이유로는 ‘외교’(16%), ‘경제/민생’(11%), ‘소통’(10%) 등이 꼽혔다.

 

정당 지지도는 더불어민주당이 전주 대비 2%포인트 내린 39%, 국민의힘은 전주와 동일한 25%를 기록하며 양당 격차는 14%포인트로 좁혀졌다. 조국혁신당은 4%, 개혁신당은 3%, 진보당은 1%였으며, 무당층은 26%로 나타났다.

 

이번 조사는 지난 25~27일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 무선전화 가상번호 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 10.5%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


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