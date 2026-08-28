주말까지 전국에 비·소나기… 시간당 최고 50㎜ ‘집중호우’도

주말까지 전국에 비 또는 소나기가 내리겠다.

제18호 태풍 사우델이 중국 내륙으로 서진해 나가면서 현재 우리나라 남동쪽 북태평양고기압이 북서쪽으로 재차 세력을 확장하려는 상황이다.

주말까지 전국에 비 또는 소나기. 연합뉴스

28일 오전 8시30분 현재 전남과 경남엔 이미 비가 쏟아지고 있으며, 앞으로 북태평양고기압이 확장하며 그 가장자리를 타고 고온다습한 공기가 다량 유입돼 충청 이남으로 비 내리는 지역이 확대되겠다. 동해안 쪽은 동해상 고기압에서 동풍이 불면서 비가 오겠다.

예상 강수량은 강원남부·전남남해안·부산·울산·경남·대구·경북 30∼80㎜, 충청과 호남(전남남해안 제외) 10∼70㎜, 울릉도·독도 10∼40㎜, 강원중부·강원북부동해안·강원북부산지·제주 5∼60㎜이다.

수도권과 강원북부내륙엔 기류가 수렴하면서 5∼50㎜의 소나기가 내릴 때가 있겠다.

토요일인 29일엔 중국 산둥반도에서 접근해오는 저기압의 영향도 더해지며 전국에, 일요일인 30일에는 기압골과 저기압 뒤쪽으로 북서쪽에서 차고 건조한 공기가 남하해 들어오면서 남쪽에서 유입되는 뜨겁고 습한 공기와 충돌해 정체전선을 형성하며 전선이 걸치는 충청과 남부지방을 중심으로 강수가 예상된다.

이날부터 주말까지 내리는 비와 소나기는 시간당 20∼30㎜, 최고 50㎜ 이상으로 거세게 쏟아질 수도 있으니 대비해야 한다. 돌풍·천둥·번개도 동반하겠다.

비가 내리면서 전국에 내려진 폭염특보는 점차 해제되거나 경보가 주의보로 낮아지는 등 완화되겠다.

다만 습해서 체감온도는 계속 높은 편이겠는데, 이날은 전국 대부분 지역, 주말엔 남부지방을 중심으로 체감온도가 최고 33도 안팎까지 오르겠다.

오전 8시 주요 도시 기온은 대전 28.3도, 인천 27.3도, 서울 26.9도, 대구 26.5도, 부산 26.4도, 광주·울산 26.1도다.

낮 최고기온은 26∼33도일 것으로 예상된다.

달의 인력이 강해 바닷물 높이가 높은 기간에 전남해안, 경남남해안, 제주해안에 너울이 강하게 밀려들겠다. 이 해안들에 너울 유입은 29일까지 이어지겠다.

또 이날 밤부터 30일까지 동해안에도 너울이 유입될 전망이다.

해안으로 높은 물결이 밀려오고, 때론 갯바위나 방파제를 넘어 들이치겠으니 되도록 가지 말아야 한다.

서해남부북쪽바깥먼바다와 서해남부남쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 남해동부먼바다, 제주해상(북부앞바다 제외)에 이날까지 바람이 시속 30∼70㎞(9∼20㎧)로 거세게 불고 물결이 2∼4ｍ로 높게 일겠다.

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