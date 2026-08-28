황재균, 은퇴 후 18kg 뺐다…"추노·장첸 닮아"

전 야구선수 황재균이 은퇴 후 18㎏을 감량한 근황을 공개한다.

29일 방송되는 MBC TV 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 폭염으로 은퇴식이 잠정 연기된 황재균의 일상이 그려진다.

29일 방송되는 MBC TV 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 폭염으로 은퇴식이 잠정 연기된 황재균의 일상이 그려진다. MBC 제공

황재균은 은퇴식 날짜를 새긴 기념 배트와 유니폼 등을 준비했지만, 폭염으로 행사가 연기되면서 예정했던 은퇴식을 치르지 못하게 됐다.

그는 추후 열릴 은퇴식을 기다리며 직접 은퇴사를 작성한다. 이 과정에서 감정이 북받친 듯 눈물을 보이기도 한다.

은퇴 후 달라진 황재균의 모습도 공개된다.

길게 기른 머리와 한층 마른 모습으로 '추노' '장첸'이라는 별명을 얻은 그는 바디프로필 촬영을 목표로 6개월간 다이어트를 진행했다.

그 결과 총 18㎏을 감량해 체지방률 3.9%를 기록했다.

바디프로필 촬영을 마친 뒤 은퇴식까지 연기되자 황재균은 식단 관리에서 벗어나 먹방을 펼친다.

아침부터 피자와 파스타, 도넛, 과자 등을 잇달아 먹으며 그동안 참아온 식욕을 드러낸다.

<뉴시스>

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