이선민 금연 선언 "흡연 목격·제보하면 3000만원 준다"

코미디언 이선민이 금연을 선언하며 자신이 담배 피우는 걸 목격해 증거와 함께 제보하면 3000만원을 주겠다고 했다.

이선민은 27일 유튜브 채널 침착맨에 나와 금연에 관해 얘기했다.

이선민은 "마흔 전에는 금연도 하고 90㎏ 이하로 유지해서 살겠다"고 말했다.

침착맨은 "금연과 다이어트를 동시에 하는 건 극한의 환경에서 놓이는 거다"고 했다. 그러면서 "나도 흡연자였다. 4년째 금연 중"이라고 덧붙였다.

침착맨은 금연을 위해 현상금 1000만원을 걸고 자신이 흡연하는 걸 목격해서 증거와 함께 제보하면 1000만원을 주겠다고 한 적이 있다.

침착맨은 "이선민 정도의 위상이면 3000만원은 걸어야 한다. 남한테 주기 싫어 이 악물고 지키게 된다"고 말했다.

고민하던 이선민은 "언제부터 하면 되냐"고 물었고, 침착맨은 "조금 피우고 싶으면 이미 끝이다. 정신상태가 썩어빠진 거다"고 했다.

이선민이 "오늘 당장일 필요는 없지 않냐"고 하자 침착맨은 "그게 정신상태가 썩은 거다. 끊을 생각이 있다면 빨리 해야 한다"고 말했다.

침착맨은 또 "이번 기회에 끊어보는 것 어떠냐. 쇼츠로 만들어 올려주겠다"고 했다.

결국 이선민은 "담배 공약을 하겠다. 만약 지구상 어떤 곳에서든 이선민이 담배 피우는 모습을 목격하시고 제보하신다면, 현상금 3000만원을 드리겠다"고 했다.

<뉴시스>

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