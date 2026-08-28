치솟는 대학가 원룸 월세에 고시원 밀려난 학생들…평균 월세 60만원 넘어

뉴시스

내달 개강을 앞두고 대학가 원룸 월세가 치솟고 있다. 이에 경제적 사정이 어려운 대학생들은 고시원이나 셰어하우스 등으로 밀려나는 것으로 나타났다.

28일 부동산 플랫폼 다방이 지난달 등록된 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 월세와 관리비를 분석한 결과 평균 월세는 62만5000원으로 전년 동월 58만1000원 대비 7.7% 올랐다.

평균 관리비 역시 7만5000원에서 8만4000원으로 10.9% 상승했다.

상승폭이 가장 큰 지역은 신림, 봉천 등 서울대 인근이다. 이 곳은 평균 월세가 지난해 42만3000원에서 올해 53만3000원으로 26% 급등했다.

이어 한국외대(15.1%), 연세대(10.4%), 중앙대(9.4%), 한양대(9.2%)도 높은 상승률을 기록했다.

대학가 월세가격이 상승 요인 중 하나로는 졸업 후에도 원룸을 떠나지 못하는 취업준비생 또는 직장인들이 꼽힌다.

회사가 밀집한 업무권역 도심의 경우 전월세 가격이 더 가파르게 상승하는 만큼 상대적으로 가격이 저렴한 대학가에 머물거나 수요가 유입되는 것이다.

실제 청년 1인 가구 수는 가파르게 늘고 있다. 지난해 서울에 거주하는 20~34세 청년 1인 가구는 66만 가구로 5년 새 약 21% 늘었다.

이처럼 원룸의 월세 가격이 직장인 수요에 맞춰 오르는 동안 가격경쟁이 어려운 대학생들은 보증금이 없거나 저렴한 고시원이나 셰어하우스, 식사를 제공하는 하숙집으로 내몰리고 있다.

늘어나는 수요에 고시원 수는 증가하는 추세다. 서울시에 따르면 올해 서울시내 고시원은 2024년 5115곳에서 5180곳으로 늘었다. 신촌권의 경우 2022년 114곳에서 지난해 121곳으로 증가했다.

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