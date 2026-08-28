과기정통부, ‘독파모’ 2차 세부 점수 공개…종합 SKT 1위

과학기술정보통신부는 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델(독파모)’ 프로젝트의 2차 단계 평가 세부 점수를 27일 공개했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관(가운데)이 27일 정부서울청사에서 한성숙 국무총리 주재로 열린 데이터 관계장관회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

독파모 사업은 해외 기술에 의존하지 않고 모델 아키텍처 설계부터 사전 학습까지 전 과정을 국내 독자 기술로 구현해 글로벌 최고 수준의 초거대 AI 경쟁력을 확보하는 국가 프로젝트다.

이번 상세 결과 공개는 2차 단계 평가에서 탈락한 모티프테크놀로지스(모티프)의 요청과 다른 정예팀의 동의에 따라 이뤄졌다.

2차 단계 평가 결과를 종합한 결과 SK텔레콤 정예팀이 70.6점으로 1위를 차지했다. 이어 업스테이지가 69.9점, LG AI연구원이 69.0점, 모티프가 65.8점으로 뒤를 이었다.

이번 평가는 글로벌 기준인 아티피셜 어낼리시스 지능지수(AAII) 평가 25점과 한국지능정보사회진흥원(NIA) 평가 15점 등 벤치마크 평가 40점, 전문가 평가 35점, 사용자 평가 25점(전문가 15점·일반 국민 10점)을 합산한 100점 만점으로 진행됐다.

과학기술정보통신부는 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델(독파모)’ 프로젝트의 2차 단계 평가 세부 점수를 27일 공개했다. 과학기술정보통신부 제공

부문별로 살펴보면 글로벌 종합 성능지표인 AAII 평가에서는 모티프가 11.9점으로 1위를 기록했다. 이어 업스테이지 9.4점, SK텔레콤 8.8점, LG AI연구원 7.8점 순이었다.

한국어와 신뢰성 등 7개 분야를 다룬 NIA 벤치마크 평가에서는 SK텔레콤(13.4점)과 업스테이지(13.3점)가 근소한 차이로 상위권을 차지했으며 LG AI연구원은 12.8점, 모티프는 12.7점을 받았다.

산·학·연 외부 전문가 10명이 참여한 전문가 평가에서는 LG AI연구원이 29.5점으로 가장 높은 점수를 얻었고 SK텔레콤(29.3점), 업스테이지(29.1점), 모티프(27.1점)가 뒤를 이었다.

실제 활용성을 측정한 사용자 평가 중 AI 스타트업 대표 49명이 참여한 전문 사용자 평가에서는 SK텔레콤(11.6점)이 1위를 차지했으며, 일반 국민 185명이 참여한 국민 평가단 평가에서는 LG AI연구원(7.6점)이 1위에 올랐다.

과기정통부는 “독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트는 순위 경쟁이나 탈락 팀 선정이 목적이 아닌, 우리 AI 기업들이 경쟁을 넘어 성장하고 국내 AI 생태계의 질적 성장과 확장을 견인하는 취지”라고 밝혔다.

이어 “평가 결과 공개에 따른 일부 기업의 예기치 않은 직·간접적 피해를 최소화하는 한편, 평가 과정·결과의 공정성과 투명성이라는 가치도 균형 있게 고려해 결과 공개 범위에 신중을 기해 왔다”고 덧붙였다.

그러면서 “독파모는 빠른 AI 기술 진화 상황 등을 고려해 6개월마다 AI모델 개발 목표를 변경 중”이라며 “단계평가 기준과 방식도 매차시마다 정예팀 협의로 마련 중”이라고 설명했다.

계속해서 “우리 AI 생태계가 새롭고 경쟁력 있는 AI 기업들이 끊임없이 도전하는 역동적인 생태계로 발전해 나가기를 기대한다”고 했다.

류제명 과학기술정보통신부 2차관이 지난 18일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’ 2차 단계평가 결과를 발표하고 있다. 뉴시스

앞서 모티프는 독파모 2차 단계 선정 결과와 관련해 과기정통부에 이의 제기를 신청한 바 있다.

회사는 “이의 제기는 우리가 독파모에 선정되어야 한다는 것을 주장하는 게 아니다”라며 “우리와 다른 경쟁 업체들이 개선할 방향을 찾아가는 과정이 되기를 바란다”고 강조했다.

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