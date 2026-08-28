무더위 속 전국 비 소식…남부지방 최대 80㎜ [오늘날씨]

금요일인 28일은 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지는 가운데, 남부지방을 중심으로 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

우산을 쓰고 발걸음을 재촉하는 시민. 뉴시스

예상 강수량은 전남 남해안·부산·울산·경남·대구·경북 30~80㎜, 대전·세종·충남·충북·광주·전남(전남 남해안 제외)·전북 10~70㎜, 제주도 5~60㎜다.

수도권과 강원 중·북부 내륙에는 소나기가 예상된다. 강수량은 서울·인천·경기와 강원 북부 내륙 각 5~50㎜다.

비나 소나기가 내리는 곳에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 26.1도, 인천 26.5도, 수원 25.2도, 춘천 24.5도, 강릉 22.9도, 청주 27.1도, 대전 26.8도, 전주 27.0도, 광주 25.4도, 제주 27.0도, 대구 25.0도, 부산 27.9도, 울산 24.3도, 창원 26.6도 등이다.

낮 최고기온은 서울 30도, 인천 30도, 수원 31도, 춘천 28도, 강릉 26도, 청주 30도, 대전 30도, 전주 31도, 광주 31도, 대구 28도, 부산 31도, 제주 33도 등으로 예상된다.

전국 대부분 지역에서 최고체감온도가 33도 안팎으로 올라 매우 무덥겠다.

해안과 먼바다에도 풍랑과 너울이 일 수 있어 해상 활동 시 안전에 주의해야겠다.

바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~2.0m, 서해·남해 0.5~3.5m로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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