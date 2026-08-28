中유학생 살해한 중국인 강사, 사이코패스 검사 거부

경북 경산에서 자신의 수업을 수강한 중국인 대학원생을 살해한 혐의(살인·위계에 의한 공무집행방해)로 구속된 중국인 시간 강사가 사이코패스 진단 검사를 거부한 것으로 확인됐다.



28일 경북 경산경찰서는 전날 프로파일러 2명을 투입해 피의자 정모(31) 씨를 상대로 사이코패스 진단 검사를 진행하려 했으나 정씨가 이를 거부했다.

지난 20일 오후 10시 30분께 폐쇄회로(CC)TV에 포착된 여장한 채 주거지를 빠져나오는 경산 중국인 유학생 살해 피의자 모습. 연합뉴스

정씨는 당초 검사에 동의했지만 검사를 받지 않겠다고 입장을 바꾼 것으로 파악됐다.



사이코패스 진단 검사는 대상자 면담을 통해 이뤄지기 때문에 본인이 응하지 않으면 강제로 진행하기 어렵다고 경찰은 설명했다.



경찰은 검사 결과가 향후 재판에 끼칠 영향 등을 고려해 정씨가 검사를 거부했을 가능성도 염두에 두고 있다.



그는 지난 27일 변호인을 선임한 것으로 전해졌다.



경찰은 이날 정씨가 중국인 여성 유학생 A(25)씨의 시신을 유기한 것으로 추정되는 장소를 중심으로 시신 수색을 이어간다.



경찰은 정씨 진술과 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 경기도 군포와 경주 안강·불국사 일대 등에서 며칠째 시신을 찾고 있다.



정씨는 지난 20일 새벽 경북 경산시 하양읍 자신의 주거지에서 A씨를 살해한 뒤 시신을 훼손해 전국 여러 장소에 유기한 혐의를 받고 있다.



그는 수사에 혼선을 주기 위해 경찰에 허위 신고를 하거나 여장을 한 채 택시를 타고 동대구역까지 이동해 피해자 A씨의 휴대전화를 끈 혐의(위계에 의한 공무집행방해)도 받는다.



경찰은 A씨 시신을 최대한 수습해 부검을 실시할 방침이다.



부검 결과 사망 원인과 시점 등을 확인하고 정씨에게 사체 훼손·시신유기 등 추가 혐의 적용 여부를 검토할 방침이다.



경찰은 범죄의 잔인성 등을 고려해 정씨의 신상정보 공개 여부를 결정할 신상정보 공개위원회 개최 일정도 조율하고 있다.



이밖에도 경찰은 정씨의 범행 동기를 밝히는 데도 수사력을 모으고 있다.

<연합>

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