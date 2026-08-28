박용선 포항시장, 경북도청 등 방문 현안사업 건의

박용선 경북 포항시장은 지역 주요 현안사업의 원활한 추진 및 재원 확보를 위해 경북도와의 유기적인 협력 체계 추축을 본격화하고 있다.

박 시장은 26일 경북도교육청과 경북도의회, 경북도청을 잇따라 방문해 관계 간부들과 면담을 갖고, 지역 발전을 위해 시급히 추진해야 할 주요 현안사업에 대한 도 차원의 적극적인 지원과 협조를 요청했다.

경북도, 경북도의회, 경북도교육청을 잇따라 방문하고 있는 박용선 포항시장(왼쪽부터). 포항시 제공

우선 도교육청에서는 임종식 교육감을 만나 포항융합기술산업지구 내 외국교육기관 설립을 중점 건의했다.

박 시장은 우수 인재의 정주 여건 개선과 기업 유치 경쟁력 확보를 위해 외국교육기관 설립이 시급하다는 점을 설명하고, 설립 절차와 행정 지원 과정에서 도 교육청의 적극적인 협력을 요청했다.

이어 경북도의회를 찾아 김희수 의장을 비롯 도의원들과의 면담에서 ▲보릿돌교 해체 및 철거 ▲양덕정수장 원수관로 정비 ▲오어지둘레길 제3주차장 조성 등 시민 안전 확보와 생활 불편 해소에 직결된 사업들의 필요성을 설명했다.

아울러 관련 도비가 안정적으로 반영될 수 있도록 예산 심의 과정에서 깊은 관심과 지원을 당부했다.

경북도청 방문에서는 황명석 행정부지사와 주요 실·국장을 만나 앞선 사업들과 함께 ▲2차 이전 공공기관 포항시 유치 추진 ▲5극 3특(5개 초광역권·3개 특별자치도) 성장엔진 선정 및 육성 ▲영일만횡단대교 건설 등 지역의 미래 성장동력 확보를 위한 핵심 사업들을 건의했다.

박 시장은 각 사업의 추진 필요성과 시급성, 지역경제에 미치는 파급효과를 중점적으로 설명하며, 도비 지원은 물론 중앙부처 협의 과정에서도 경북도가 적극적인 역할을 해줄 것을 요청했다.

포항시와 경북도는 지방재정 여건이 녹록지 않은 상황에서 대규모 현안사업을 안정적으로 추진하기 위해서는 지방비 부담을 최소화하면서 국비 등 외부 재원을 최대한 확보하는 것이 중요하다는 데 뜻을 함께하고, 향후 주요 사업별로 긴밀한 협력 체계를 이어가기로 했다.

박용선 시장은 “지역의 미래를 좌우할 핵심 사업들이 적기에 추진되려면 경북도와의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다”며 “단순히 많은 사업을 벌이기보다 지역 발전에 꼭 필요한 사업을 선별하고, 경북도 및 중앙정부와 충분히 협의해 시민들이 체감할 수 있는 실질적 성과로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

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