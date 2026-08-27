박용선 시장, 포항 '보릿돌교' 붕괴사고 17명 구조 해경에 표창 수여

최근 발생한 경북 포항시 구룡포읍 장길리 '보릿돌교' 붕괴사고와 관련, 당시 적극적인 현장 대응으로 인명피해 예방에 기여한 해양경찰관들이 포항시로부터 표창을 받았다.

박용선 포항시장은 27일 시청 대외협력실에서 포항해양경찰서 구룡포파출소 소속 강호민 경사와 박성우 경장에게 표창을 수여했다.

27일 포항시청 대외협력실에서 보릿돌교 붕괴사고 구조 유공자인 포항해경 강호민 경사와 박성우 경장에게 표창을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다.(왼쪽부터 강호민 경사, 박용선 포항시장, 박성우 경장). 포항시 제공

두 경찰관은 사고 발생 당시 신속하게 현장에 출동해 구조 활동을 펼쳤으며, 교량 붕괴로 현장에 고립된 17명 전원을 안전하게 구조했다.

특히 사고 직후 현장 상황을 신속하게 파악하고 유관기관과 긴밀한 협조 체계를 유지하면서 대응에 나서 추가 인명피해를 막고 2차 사고 예방에도 기여한 공로를 인정받았다.

앞서 지난 7월28일 오후 포항시 남구 구룡포읍 장길리낚기공원 전망대 다리 일부가 붕괴되는 사고가 발생, 인명피해는 발생하지 않았지만 관광객과 낚시객 등 17명이 한때 고립됐다가 구조됐다.

사고가 난 보릿돌교는 갯바위와 해안을 연결하는 해상인도교로 시민들과 관광객, 낚시객 등은 이곳을 이용해 산책을 하거나 걸어서 갯바위에서 낚시는 하는 곳으로 이름이 나있다.

포항 '보릿돌교' 붕괴사고 당시 모습.

이 교량은 2013년 준공됐으며 최근 안전 점검에서 C등급을 받았고 지난해 보수·보강 공사를 했다.

사고 이후 포항시는 해상 시설물에 대한 전면 출입통제를 하고 전수 안전점검을 하기도 했다.

경찰도 현장감식 등을 통해 현재 사고원인에 대한 조사를 벌이고 있다.

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