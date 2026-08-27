이마트, 월계점 리뉴얼해 ‘스타필드 마켓’으로 새 개장

이마트가 서울 동북권 핵심 점포인 월계점을 대대적으로 리뉴얼해 서울 첫 ‘스타필드 마켓’을 선보인다. 이마트와 트레이더스, 전문점 등을 한 공간에 결합해 장보기 중심의 대형마트를 가족 단위 고객이 오래 머무르는 복합 쇼핑공간으로 전환한다는 전략이다.

이마트는 27일 서울 노원구 이마트 월계점을 ‘스타필드 마켓 월계점’으로 새롭게 개장했다고 밝혔다. 2024년 죽전점을 시작으로 일산·동탄·경산점에 이어 문을 여는 5번째 스타필드 마켓이자 서울 첫 점포다.

영업면적 6590평(2만1785㎡) 규모의 월계점은 2004년 문을 연 뒤 2020년 대규모 리뉴얼을 거친 서울 최대 규모의 이마트 핵심 점포다. 이번에는 스타필드 마켓 최초로 이마트와 트레이더스, 다양한 테넌트를 한 공간에 결합했다. 리뉴얼의 핵심은 30~40대 유아동반 가족 고객을 겨냥한 ‘영패밀리 커뮤니티 마켓’이다. 휴식·문화 공간을 약 180평 규모로 확대하고 1층 ‘햇빛광장’과 2층 157평 규모 ‘북 그라운드’, 연령별 ‘키즈 그라운드’를 연결했다. 스타벅스와 영풍문고, 키즈카페, 푸드코트, 문화센터 등도 인접 배치해 쇼핑뿐 아니라 휴식과 문화·놀이·식사를 한 공간에서 해결할 수 있도록 했다.

쇼핑 콘텐츠도 대폭 손봤다. 식음료(F&B) 브랜드의 약 80%를 교체하거나 재배치하고 애슐리 퀸즈, 시마스시, 소이연남 등을 입점시켰다. 올리브영은 기존보다 3배 넓은 120평 규모로 확장했으며 신세계팩토리스토어와 데카트론, ABC마트 등도 배치했다. 오는 10월에는 100평 규모의 초저가 생활용품 ‘와우샵’, 11월에는 각각 대형 규모의 유니클로와 무인양품이 추가로 문을 열 예정이다.

이마트가 월계점 리뉴얼에 공을 들인 것은 스타필드 마켓이 오프라인 점포 성장 모델로 성과를 내고 있기 때문이다. 올해 상반기 기존 스타필드 마켓 4개 점포의 매출은 전년 동기 대비 28% 증가했다. 같은 기간 이마트 전체 매출 증가율 2.7%의 10배를 웃도는 수준이다.

월계점은 노원·성북·도봉 등 서울 동북부 약 140만명의 배후 수요를 갖추고 있다. 이마트는 향후 GTX-C와 동북선 등 교통 인프라 확충과 주거 개발에 맞춰 월계점을 서울 동북권의 생활밀착형 복합 쇼핑공간으로 키운다는 계획이다.

이마트 관계자는 “월계점은 이번 리뉴얼을 통해 이마트와 트레이더스를 모두 품은 스타필드 마켓으로 오프라인 경쟁력을 한 단계 끌어올렸다”며 “장보기와 쇼핑을 넘어 가족 모두가 문화와 휴식을 즐길 수 있는 서울 동북권 대표 랜드마크로 발전시키겠다”고 말했다.

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