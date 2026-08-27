장동혁, 박근혜 前 대통령 단합 당부에 “전제는 신의·동지애…내부 싸움은 아니다”

국민의힘 장동혁 대표는 27일 박근혜 전 대통령이 국민의힘 연찬회를 찾아 당의 단합을 당부한 데 대해 “그 전제는 신의와 동지애”라며 “내부를 향해 싸움을 거는 것은 신의나 동지애가 아니다”라고 말했다. 최근 비당권파를 중심으로 다시 제기되는 대표 사퇴론을 겨냥한 발언으로 풀이된다.

장 대표는 이날 연찬회 후 기자들과 만나 박 전 대통령의 발언에 대해 “신의와 동지애가 결국 국민의힘이 지금 어떤 방향으로 나아가야 할지에 대한 말씀을 주신 것이라고 생각한다”며 이같이 밝혔다.

박근혜 전 대통령이 27일 오후 경기 고양시 일산동구 소노캄 고양에서 열린 '2026 국민의힘 국회의원 연찬회'에서 장동혁 대표, 정점식 원내대표와 함께 입장하고 있다. 뉴시스

앞서 박 전 대통령은 이날 연찬회에서 “신의가 없으면 그 어떤 조직도 존속할 수 없다”며 “다른 어떤 조직보다 정당에는 동지라는 호칭이 애용되고 있다. 정당 내에서 신의가 없으면 그 정당은 존립할 수 없다”고 했다.

이에 대해 장 대표는 “당은 같은 방향을 바라보고 함께 싸워나가는 동지들이 모인 집단”이라며 “그런데 다른 방향을 보고 가거나, 같은 방향으로 함께 손잡고 싸우는 것이 아니라 내부를 향해서 싸움을 건 것이 있다면 그것은 신의나 동지애가 아니라고 생각한다”고 말했다.

그는 이어 “오늘 박 전 대통령님은 지도부 중심으로 하나로 뭉쳐 싸워야 한다, 단합해야 한다, 그래서 우리가 단합된 힘을 보여줘야 한다고 말씀하셨지만, 그 전제는 신의와 동지애”라며 “신의나 동지애가 없다면 하나 된 힘을 보일 수 없을 것”이라고 했다.

장 대표는 “겉으로는 아무 갈등이 없는 것처럼 보이더라도 신의와 동지애가 없다면 결국 그 집단이 완전체로서 최대한의 역량과 힘을 다 발휘할 수 없을 것”이라며 “신의나 동지애가 결여된 상태는 당의 힘을 떨어뜨리는 것”이라고 말했다. 그러면서 “신의와 동지애를 바탕으로 단합된 힘을 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

최근 각종 여론조사에서 국민의힘 지지율이 상승세를 나타내고 있는 데 대해서는 “그동안 누적된 이재명 정부와 더불어민주당에 대한 실망이 쌓인 결과”라고 평가했다.

장 대표는 “정권 초기부터 대통령의 재판을 지우기 위해 해왔던 여러 사법 파괴, 검찰 해체, 주식시장 붕괴, 부동산 정책 등 여러 가지 문제가 겹쳐진 결과라고 본다”며 “특히 10~30대에서 정부와 민주당이 멀어지고 있는 것은 결국 불공정, 대통령 한 사람을 위해 시스템을 망가뜨려 온 것이 누적된 결과”라고 주장했다.

장 대표는 27일 연찬회를 마친 뒤 제주로 향한다. 장 대표는 실종 신고 허위 종결 사건 피해자 장미란씨 사건 현장과 제주도경찰청을 방문해 철저한 진상규명을 요청할 계획이다.

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