[속보] 외교부 “네팔 홍수로 고립된 국민 10명, 생명위협 없어”

이재명 대통령이 27일 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 네팔 홍수 대응 긴급회의에서 발언을 하고 있다. 사진=청와대통신사진기자단

네팔에서 발생한 홍수로 현지에 고립된 국민 10명이 당장 위험에 처하지는 않은 것으로 전해졌다.

다만 사고 현장에서 더 안전한 지역으로 구조될 때까지는 다소 시간이 걸릴 전망이다.

외교부 당국자는 27일 “고립된 국민 10명의 건강 상태는 양호하며, 식수와 식량, 의료품 등 생필품을 제공받고 있다”고 전했다.

외교부가 현장에 파견한 주네팔대사관 영사가 이들의 상태를 직접 확인했는데, 이들이 고립된 지역에 급박한 위협이 있지는 않은 것으로 판단하고 있다.

정부는 이들을 더 안전한 곳으로 옮기려고 하지만, 시간이 얼마나 걸릴지는 단정하지 못하고 있다.

국민 10명은 다른 외국인과 현지인 등 수백명과 같이 고립돼 있는데 네팔 당국이 운용할 수 있는 헬기 수가 제한돼 대피가 순차적으로 이뤄지고 있는 데다 지형이 험준해 구조에 시간이 걸린다고 전해졌다.

외교부 당국자는 “다른 외국인 직원 200여명과 함께 안전한 지역에서 상태가 양호한 환경에서 있는 것으로 알고 있어서 우리의 목표는 연락이 두절된 분들의 구조 수색에 집중하는 상황”이라고 말했다.

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