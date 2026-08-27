박근혜 “국민의힘, 어려울수록 뭉쳐야…다시 정권 찾아올 것”

박근혜 전 대통령은 27일 국민의힘 국회의원 연찬회를 찾아 “지도부를 중심으로 일치단결해서 나아가달라”고 주문했다. 소수 야당인 국민의힘을 향해 “어려울수록 뭉쳐야 한다”며 정권 탈환을 위해 국민의 신뢰를 얻어야 한다고 강조했다.

27일 경기도 고양시 장항동 소노캄 고양에서 열린 2026 국민의힘 국회의원 연찬회에서 박근혜 전 대통령과 장동혁 대표를 비롯한 참석 의원들이 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

박 전 대통령은 이날 경기 고양 소노캄에서 열린 국민의힘 연찬회에 참석해 “소수당이라고 해서 할 수 있는 것이 없다고 먼저 포기하면 국민도 여러분을 포기할 것”이라며 이같이 밝혔다.

박 전 대통령은 “지금 여러분이 겪고 있는 어려움은 국민과 나라를 위해 큰일을 하기 위해 힘을 키우는 과정이라고 생각한다”라며 국민의힘을 ‘나비가 되기 위한 애벌레’에 비유했다. 그는 “애벌레가 번데기라는 좁고 어두운 고치를 찢고 나와 나비로 날아오르기 위해서는 처절한 발버둥의 시간이 필요하다고 한다”라며 “누군가가 가위로 고치를 찢어서 쉽게 나오게 하면 나비는 스스로 날개를 펴서 날 수 있는 힘이 생기지 않기 때문에 끝내 날지 못한다고 한다”고 설명했다. 그러면서 “지금 국민의힘이 소수 야당으로 어려움을 겪고 있지만, 현실을 직시하고 힘을 모아 노력하면 국민의 신뢰를 얻어서 다수당이 될 수도 있을 것”이라며 “또다시 정권을 찾아올 수 있을 것”이라고 힘주어 말했다.

박 전 대통령은 분열을 경계해야 한다고 거듭 강조했다. 박 전 대통령은 “당이라는 둥지가 흔들려서 깨지면 여러분의 미래도 같을 것”이라며 “다수를 상대로 힘에 부치는 상태에서 분열까지 하면 그 싸움은 보나마나한 결과가 될 것”이라고 했다. 이어 “밖에 적을 상대로 싸울 때 우리 내부의 분열만큼 무서운 적은 없다”라며 “정당 내에서 다양한 의견이 나올 수 있겠지만 서로를 증오하거나 부정해선 안된다”라고 당부했다.

박 전 대통령은 “정치에 있어서 가장 중요한 것은 신뢰라고 생각하고 있다”라며 “신뢰를 얻는 방법에는 왕도가 없다”고 말했다. 이어 “가장 좋은 방법은 어떤 일을 하더라도 국민을 위해 진정성 있게 하는 것”이라며 “진정성이 없으면 잠시는 세상을 속일 수 있겠지만 오래가지 못할 것”이라고 했다.

이재명정부의 경제 상황에 대한 비판도 내놓았다. 박 전 대통령은 “최근 정부는 우리 경제가 수출증가와 내수 개선으로 회복된다고 평가하고 있는 것으로 알고 있지만, 국민이 좋아졌다고 느끼지 못하는 경제회복은 진정한 경제회복이라고 할 수 없다”라며 “경제는 숫자가 아니라 국민의 삶을 보듬는 것”이라고 꼬집었다.

박 전 대통령은 정점식 원내대표의 초청으로 이날 연찬회에 참석했다. 정 원내대표는 지난 19일 6·3 지방선거 지원에 대한 감사의 뜻을 전하기 위해 박 전 대통령을 예방한 자리에서 연찬회 참석을 요청했다.

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