빌 게이츠 “AI 격동기… 위협에 대비해야”

인공지능(AI)의 ‘장밋빛 미래’를 낙관하던 빌 게이츠(사진) 전 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)가 입장을 바꾸고 AI가 초래할 혼란과 충격에 시급히 대처해야 한다고 촉구했다.



26일(현지시간) 게이츠는 자신의 블로그에 ‘격동의 AI 시대가 도래했다. 지금 우리가 내리는 선택은 매우 중요하다’는 제목의 에세이를 통해 “AI 시대로의 전환은 인류 역사상 가장 격동적인 시기 중 하나가 될 것이지만, 우리는 이에 대해 준비를 하고 있지 않다”고 지적하면서 이같이 밝혔다.



그는 AI가 다양한 분야와 산업에서 10년 안에 빠르게 영향을 줄 것이라면서 AI 시대로 전환되면서 대규모 일자리 감소, AI를 이용한 범죄 위협, 아동 발달·대인관계 악영향 등 세 가지 큰 위협이 따를 것이라고 경고했다. 반면 과학·의료 분야 혁신, 저소득 국가의 농업 기술, 정부의 복지 서비스는 AI의 혜택을 볼 것으로 전망했다.



게이츠는 AI를 효과적으로 이용하고 우려를 해소하기 위해 민관 합동의 국제 감독기구 설립과 AI토큰·로봇세 부과, 인간 전용 일자리 지정 등의 정책을 제안했다.



그는 업계 경영진과 자신의 제안에 대해 논의했지만, 아직 규제와 관련된 생각은 구체적이지 않다고 설명했다. 이어 “AI와 평등 문제를 공론화하기 위해 목소리와 시간을 아낌없이 투자할 것”이라고 밝혔다.

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