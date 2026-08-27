한은, 기준금리 연 3%로 연속 인상…"물가 잡으려 선제 대응"

한국은행이 27일 금융통화위원회를 열고 기준금리를 연 3%로 0.25%포인트 인상했다. 지난달 3년6개월 만에 금리를 올린 후 다음 회의에서 바로 단행한 ‘백투백(back to back·연속)’ 인상이다. 이로써 한은 기준금리는 지난해 1월 이후 1년8개월 만에 3%대로 올라섰다.

신현송 한국은행 총재가 27일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 뉴스1

신현송 한국은행 총재는 이날 열린 기자간담회에서 “국내경제는 수출 호조와 내수 회복에 힘입어 예상보다 높은 성장세를 보이고 있지만, 물가상승률은 상당기간 목표수준을 상회할 것으로 전망된다”며 “선제적 대응으로 물가 오름세 확산을 방지하고 금융안정 리스크에 유의하기 위해 기준금리를 0.25%포인트 인상하는 것이 적절하다고 판단했다”고 밝혔다. 이번 결정에 대해 금통위원 6명이 찬성했고, 황건일 위원만 동결 의견을 냈다.



한은이 금리 인상기 돌입 후 기준금리를 2연속으로 올린 것은 역대 처음이다. 연속 인상 자체도 △2007년 7∼8월 2회 △2021년 11월∼2022년 1월 2회 △2022년 4월∼2023년 1월 7회 등에 이어 역대 네 번째일 정도로 이례적이다.



신 총재는 “두 번 연거푸 기준금리를 올린 것은 상당히 관례에서 벗어난 조치고, 그만큼 시장에 강한 시그널을 보낸 것”이라며 “호미로 막을 것을 가래로 막는다는 말이 있는데, 이번 정책은 호미를 사용한 정책”이라고 설명했다.

신 총재는 “선제적 대응으로 기대인플레이션을 조속히 안정시켜 긴축의 강도·기간을 줄이고 성장 측면의 부담을 완화할 수 있을 것”이라며 “최근 수도권 주택가격 상승세와 가계부채 증가세를 완화하는 데도 도움이 될 것으로 생각한다”고 기대했다.



한은은 이날 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치도 3.3%로 대폭 상향했다. 2021년 4.7% 이후 5년 만에 최고치로 지난 5월 전망치에서 0.7%포인트나 높였다.

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