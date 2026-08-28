벤치마크 1위 모티프, '독파모' 탈락… “평가 기준 공개하라”

정부가 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델’(독파모) 프로젝트 2차 단계 평가 세부 점수를 공개했다. 이번 상세 결과 공개는 2차 단계 평가에서 탈락한 모티프테크놀로지스의 요청과 다른 정예팀들의 동의에 따라 이뤄졌다.

27일 과학기술정보통신부에 따르면 2차 단계 평가 종합 결과 SK텔레콤 정예팀이 70.6점을 기록해 1위를 차지했다. 이어 업스테이지(69.9점), LG AI연구원 (69.0점), 모티프 (65.8)점 순이었다. 이번 평가는 벤치마크(성능지표) 평가 (AAII 25점·NIA 15점 만점), 전문가 평가(35점 만점), 사용자 평가(전문가 15점·일반 국민 10점 만점) 등 100점 만점으로 진행됐다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관. 과기정통부 제공

부문별로 살펴보면 글로벌 기준을 채택한 아티피셜 어낼리시스 지능지수(AAII) 평가에서는 모티프가 11.9점으로 1위를 기록했다. 이어 업스테이지(9.4점), SK텔레콤 (8.8점), LG AI연구원 (7.8점)이 뒤를 이었다. 한국어와 신뢰성 등 7개 분야를 다룬 한국지능정보사회진흥원(NIA) 벤치마크 평가에서는 SKT(13.4점)와 업스테이지(13.3점)가 근소한 차이로 상위권을 차지했다. LG AI연구원은 12.8점, 모티프는 12.7점이었다.

산·학·연 외부 전문가 10명이 참여한 전문가 평가에서는 LG AI연구원이 29.5점으로 가장 높은 점수를 받았으며 SKT(29.3점), 업스테이지(29.1점), 모티프(27.1점) 순으로 나타났다. 실제 활용성을 측정한 사용자 평가의 경우 AI 스타트업 대표 49명이 참여한 전문 사용자 평가에서는 SKT(11.6점)가 1위를 기록했다. 일반 국민 185명이 참여한 국민 평가단 평가에서는 LG AI연구원(7.6점)이 1위에 올랐다.

과기정통부는 “독파모는 단순한 순위 경쟁이나 탈락 팀 선정이 아닌 국내 AI 생태계의 질적 성장과 확장을 위한 것”이라며 “빠른 AI 기술 진화 상황을 고려해 6개월마다 개발 목표를 변경(무빙타겟)하고 있으며 평가 기준과 방식 역시 정예팀들의 사전 협의를 거쳐 이견 없이 확정해 진행했다”고 설명했다.

앞서 글로벌 벤치마크 1위를 기록하고도 탈락한 모티프는 독파모 2차 단계 선정 결과와 관련해 과기정통부에 이의를 제기한 바 있다. 이에 과기정통부는 모티프의 이의신청을 정해진 절차에 따라 처리하고 15일 이내 최종 결정을 내리겠다고 밝혔다.

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