“응원 잊지 않을게요”…쥬얼리 이지현 미용실에 통역사 데려온 중국팬

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 운영하는 미용실에 중국에서 온 남성 팬이 통역사까지 데리고 찾아와 눈길을 끈다. 이 팬은 어린 시절부터 이지현을 좋아했다고 밝혔다.

이지현은 지난 26일 자신의 사회괸계망서비스(SNS)에 중국인 남성 팬과 함께 찍은 사진을 공개하며 이같은 사연을 알렸다.

이지현 사회괸계망서비스(SNS) 캡처

이지현은 “나를 만나려고 통역하시는 분까지 모시고 중국에서 온 중국인 팬분”이라며 “어렸을 때부터 팬이었다고 한다. 운영하는 유튜브 채널에 쥬얼리 영상을 많이 보유하고 있다”라고 소개했다.

이어 “통역사님을 통해 전해들은 따뜻한 응원의 말 잊지 않겠다. 감동이다. 이래도 되나 싶을 정도였다”고 고마움을 전했다. 또한 팬에게 자신이 추천한 맛집을 다녀온 소감을 묻는 등 함께한 시간에 대해 소개했다.

이지현은 2001년 쥬얼리 멤버로 데뷔했다. 당시 박정아, 정유진, 전은미와 함께 1기 멤버로 활동했으며 이후 멤버 교체를 거쳐 박정아·서인영·조민아 등과 활동했다. 쥬얼리 탈퇴 후에는 배우로 활동 영역을 넓혔다.

최근에는 미용사로 새로운 도전에 나섰다. 이지현은 2023년 11월부터 미용 국가자격증 시험에 도전했고 여러 차례 불합격한 끝에 자격증을 취득했다. 이후 대형 미용실 프랜차이즈 아카데미에서 헤어디자이너 교육과정을 이수한 뒤 경기도 과천에서 한 프랜차이즈 미용실을 개업했다.

지난 4월에는 미용실 오픈을 앞두고 매장 내부와 동료들의 모습을 공개했고, 오픈 당일에는 “많은 분의 응원과 축하 속에 드디어 오픈했다”며 소감을 전했다. 이후 직접 고객의 머리를 손질하고 두피 관리 등을 하는 모습도 SNS를 통해 공개하고 있다.

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