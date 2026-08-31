상금도, 병역도 아니었다…35세 문도엽이 태극마크를 원한 이유

어린 시절의 문도엽은 몰랐다.

서른다섯에 태극마크를 달게 될 줄은.

아시안게임 대표 문도엽의 유년 시절 모습. 문도엽 SNS 캡처

세계랭킹 203위. 이번 아시안게임 남자 골프 대표 셋 중 가장 낮은 랭킹, 유일한 국내파, 유일한 30대다. 이름 석 자는 낯설지 몰라도, 그를 아는 이들은 입을 모아 “바른 청년”이라고 한다.

이미 국내 투어에 자리 잡았고 병역도 마쳤다. 아시안게임은 상금이 걸린 대회도 아니다. 그런데 문도엽은 국가대표를 원했다.

지난 5월 대한골프협회가 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자골프 대표팀 명단을 발표했다. 세계랭킹 기준으로 뽑힌 세 자리 중 마지막 이름이 문도엽이었다. 함께 뽑힌 김주형, 김성현이 미국프로골프(PGA) 투어를 누비는 동안 그는 국내 투어를 주 무대로 아시안투어까지 병행하며 묵묵히 커리어를 쌓아왔다.

그리고 데뷔 14년 차에 그 오랜 꿈을 이뤘다.

투어 통산 5승을 달성한 문도엽이 동료 선수들로부터 축하 물세례를 받고 있다. KPGA 제공

늦게 피어 더 단단해진 골퍼

문도엽은 화려하게 등장한 신예는 아니었다. 어릴 때도, 프로가 된 뒤에도 스포트라이트와는 거리가 있었다.

2013년 KPGA 투어에서 처음 준우승을 신고한 뒤 2016년에도 2위에 머물렀다.

첫 우승은 데뷔 5년 만인 2018년 KPGA 선수권에서 나왔다. 20대 초중반에 두각을 드러내는 선수가 많은 무대에서, 그는 한 박자 느린 대기만성형이었다.

그의 골프는 서른을 넘기며 오히려 단단해졌다. 2021년과 2022년 우승을 보태고 2025년 매경오픈까지 정상에 올랐다.

문도엽은 자신의 골프를 ‘근성’으로 설명한다. 안주하지 않고 꾸준히 연습했고, 서른을 넘긴 뒤에도 조금씩 나아졌다.

KPGA 경북픈 마지막 라운드에서 우승을 확정한 문도엽이 우승 축하 물세례를 받고 있다. KPGA 제공

지난 5월 KPGA 경북오픈에서 짜릿한 역전 우승으로 통산 6승째를 거뒀다. 세계랭킹은 한 주 만에 97계단 뛰어 개인 최고인 202위까지 올랐고, 제네시스 대상 포인트 선두권에 오르며 국내 남자골프에서 가장 뜨거운 이름이 됐다.

같은 달 말에는 세계적 스타들이 겨루는 LIV 골프에 대체 선수로 합류했다. 코리안 골프클럽 소속으로 다섯 경기에 나서 약 7억8000만원을 벌었다.

LIV 골프에 합류한 문도엽(오른쪽)이 코리안 골프클럽 선수들과 함께한 모습. LIV 골프 제공

바른 청년, 겸손한 골퍼

대회 현장에서 만난 문도엽은 먼저 인사를 건네는 선수였다. 취재진과 관계자를 마주칠 때마다 밝게 인사했고, 성적이 쌓여도 그 모습은 달라지지 않았다.

KPGA 관계자는 “협회는 물론 선수들 사이에서도 인성이 좋기로 유명하다. 사교적이고 친화력도 좋아 두루 평판이 좋은 선수”라고 전했다.

LIV 골프 코리아에 대체 선수로 처음 나설 때도 그는 기회를 얻은 것만으로 큰 행운이라고 했다. 우승은 상상해본 적도 없다며 몸을 낮췄다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 골프 국가대표로 선발된 문도엽(왼쪽)과 선수들. 대한골프협회 제공

오래 꿈꿔온 태극마크, 마침내 품다

문도엽에게 태극마크는 오래된 꿈이었다. 청소년 시절부터 바랐지만, 한 번도 대표로 뽑혀본 적이 없었다. 프로골퍼가 나라를 대표하는 무대는 사실상 아시안게임과 올림픽뿐이고, 그마저 세계랭킹 상위 선수들의 몫이었다. 국내 투어를 지켜온 그에게 그 문은 늘 닫혀 있었다.

기회는 서른다섯이 된 올해 찾아왔다. 대표 선발 직후 출전한 LIV 골프 코리아 기자회견에서 오래 품어온 마음을 처음 꺼냈다.

“국가대표로 국제대회에 나갔을 때 어떤 기분이 들지 상상해보곤 했습니다. 그동안 태극기를 달아본 적이 없는데, 최선을 다해 메달을 딸 수 있도록 노력하겠습니다.”

아시안게임에는 상금이 없다. 이미 병역을 마친 그에게는 금메달 혜택도 의미가 없다. 프로골퍼라면 같은 기간 열리는 투어 대회에 나가는 편이 실리로는 낫다. 그래서 이 무대는 흔히 젊은 선수들의 몫으로 여겨진다. 골프계 일각에서는 “얻을 게 없으니 후배에게 양보하는 자리”라는 말도 나온다.

하지만 문도엽에게 국가대표는 누군가에게 양보해야 할 자리가 아니었다. 오랫동안 한 번도 가져보지 못한 꿈이었다.

아시안게임 골프는 9월 30일부터 10월 3일까지 일본 아이치현 가스가이CC에서 열린다. 그가 첫 티샷을 날리는 순간, 우리는 태극마크를 단 문도엽을 비로소 마주하게 된다.

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