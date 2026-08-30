‘제주 실종’ 母 “딴 데서 갖다 놓은 듯”…시신 훼손 뒤 강의 공지한 유학생 살해범 [금주의 사건사고]

8월 마지막 주에도 전국에서 많은 사건사고가 이어졌다. 제주에서 실종된 30대 여성 장모씨의 정확한 사망 경위를 둘러싼 의문이 계속되자 경찰이 재현 실험에 나서는가 하면 중국인 대학 강사의 중국인 유학생 살인 사건에 대한 범행 동기 규명에도 수사력을 집중하고 있다. 자신을 스토킹 혐의로 고소한 옛 연인에게 보복살인을 저지른 김상수(52)의 신상도 공개됐다.

◆ ‘제주 실종’ 사건 의문 계속…경찰, ‘야자수’ 재현 실험도

제주에서 3개월째 실종됐다 숨진 채 발견된 30대 여성 장모씨가 지난 5월13일 오전 주거지를 나가는 모습. 오른쪽은 장씨의 시신이 발견된 제주시 한림읍 현장에 지난 26일 폴리스라인이 쳐져 있다. 장씨 가족 제공·뉴스1

제주경찰청에 따르면 경찰은 지난 27일 장씨 시신이 발견된 제주시 한림읍 야자수밭에서 장씨의 자살 방법으로 추정되는 방식을 재현했다. 앞서 경찰은 시신 발견 당시 야자수 줄기에 대한 강도 실험을 진행, 사람의 신체 무게를 견딜 수 있는 것으로 판단했다.

하지만 해당 야자수 나무 특성상 실제로 목맴이 가능한지를 두고 여러 의혹이 지속적으로 제기됐다. 장씨 유족 역시 의문을 제기하고 있다. 장씨 아버지는 “겁 많던 딸이 그랬다는 게 이해가 되지 않는다”고 했고, 어머니는 발견 당시 장씨가 앉아 있었다는 점을 들어 “다른 데서 있다가 저기다 갖다 놓은 것 같다”고 언급했다.

당초 목 부위 골절 등으로 타살 가능성을 낮게 봤던 경찰은 각종 의혹이 제기되는 만큼 모든 가능성을 열어 놓고 수사를 이어나간다는 방침이다. 경찰은 장씨의 신체 조건을 바탕으로 진행한 재현 실험에선 목맴이 불가능하지 않다는 판단을 내린 것으로 전해졌다.

◆ 中대학 강사, 中유학생 살해…경찰, 범행 동기 수사

20대 중국인 여성 유학생을 살해한 혐의(살인 등)를 받는 30대 중국인 남성이 지난 27일 오전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대구지방법원을 나서고 있다. 대구=뉴스1

경북 경산경찰서는 지난 28일부터 형사들을 투입해 중국인 대학 강사 정모(31)씨가 20대 중국인 여성의 시신을 유기했다고 지목한 장소를 중심으로 수색을 벌이고 있다. 경찰은 지난 29일 정씨가 지목한 시신 유기 장소에서 피해자의 시신 일부를 발견해 수습한 것으로 전해졌다. 경찰은 피해자의 남은 시신을 최대한 수습하기 위해 수색을 이어가고 있다.

경찰은 피해자와 정씨의 관계, 정씨의 범행 전후 행적 등을 바탕으로 정확한 범행 동기를 확인하는 데 수사력을 모으고 있다. 피해자가 정씨가 강의한 수업을 들었던 유학생이라는 점에서 경찰은 이들이 실제 어떤 관계였는지, 갈등이나 금전 문제가 있었는지 등을 집중 조사할 것으로 보인다. 피해자와 연인 관계였다고 주장하는 정씨가 시신을 훼손해 유기한 배경도 수사 중이다.

정씨는 지난 20일 경산시 자신의 주거지에서 피해자를 살해한 뒤 시신을 훼손해 여러 장소에 유기한 혐의를 받고 있다. 범행 이후에는 피해자의 원피스를 입고 여장한 채 동대구역으로 이동했으며, 다음 날 경찰에 전화해 “여자친구가 돌아오지 않는다”며 실종 신고를 한 것으로 조사됐다. 경찰은 정씨의 이런 행적이 수사에 혼선을 주기 위해 허위 신고를 한 것으로 보고 있다. 그는 범행을 저지른 뒤인 지난 24일 오후 경북 경산 한 대학 단체 대화방에 신경해부학과 재활치료 등 다음 학기 수업 일정을 공지하기도 한 것으로 전해졌다.

◆ ‘성남 보복살인’ 피의자는 52세 김상수…경찰, 신상공개

경기남부경찰청은 지난 25일 자신을 스토킹 혐의로 고소한 전 연인을 보복 살해한 김상수 신상정보를 공개했다. 경기남부경찰청 제공

경기남부경찰청은 지난 25일 오전 9시부터 내달 24일 오전 9시까지 홈페이지에 김상수의 이름, 나이, 얼굴 사진(머그샷) 등 신상정보를 게시한다고 밝혔다. 앞서 경찰은 지난 18일 신상정보공개 심의위원회를 열어 김상수의 신상을 공개하기로 했으나 김상수의 이의 제기로 공개가 지연됐다.

김상수는 지난달 5일 오전 3시쯤 성남시 중원구 상대원동에서 4년간 교제하다 헤어진 60대 여성을 미리 준비한 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 그는 피해자로부터 스토킹 혐의로 고소당해 처벌받게 될 처지에 놓이자 앙심을 품고 흉기를 구매하는 등 계획적으로 범행한 것으로 조사됐다.

경찰은 김상수에게 형법상 살인보다 법정형이 무거운 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(보복살인) 혐의를 적용해 지난 19일 검찰에 구속 송치했다.

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