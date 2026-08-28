청구스, 고객사 도입 데이터 분석…장기연체 83.3% 감소

청구스 도입 성과 종합 (사진=청구스 제공)

청구·수금 자동화 소프트웨어(SaaS) ‘청구스’를 운영하는 데브올컴퍼니가 고객사의 도입 전후 데이터를 분석한 결과, 장기연체와 대손이 감소하고 대금 회수 기간과 관련 업무시간이 단축된 것으로 나타났다고 밝혔다.

회사 측 분석에 따르면 장기연체는 도입 전을 100으로 봤을 때 16.7 수준으로 낮아져 평균 83.3% 감소했다. 대손은 75% 줄었으며, 청구부터 실제 입금까지 걸리는 기간도 평균 19일 단축됐다. 담당자가 청구와 미수금 관리에 투입하는 시간은 주당 8.1시간에서 1.7시간으로 줄어 약 79% 감소한 것으로 집계됐다.

매출채권은 기업이 상품이나 서비스를 제공한 뒤 아직 지급받지 못한 대금을 의미한다. 매출채권 관리에는 청구서 발송을 비롯해 입금 확인, 미수금 안내, 세금계산서 발행, 장기연체 회수 등 여러 업무가 포함된다.

일부 기업에서는 이러한 업무를 엑셀이나 담당자의 수작업으로 처리하는 경우가 많았다. 거래처별 입금 여부를 통장 내역과 대조하고, 미입금 거래처를 확인해 별도로 연락하는 방식이다.

청구스는 이 과정을 시스템으로 연결했다. 정해진 날짜에 거래처로 청구서를 발송하고 입금이 이뤄지면 해당 청구 건과 자동으로 대조한다. 미입금 건에는 설정된 기준에 따라 리마인드 알림을 발송하며 전자세금계산서 발행도 연계한다. 통합 대시보드에서는 거래처별 미수 현황과 장기연체 건을 확인할 수 있도록 구성했다.

대금 회수 시점과 회수 가능성의 관계도 분석했다. 청구스 자체 분석에 따르면 연체 90일 시점의 채권 회수 확률은 69.6%였지만 1년이 지난 시점에는 22.8%로 낮아졌다. 회사 측은 결제 기간을 앞당기고 미수 발생 초기부터 리마인드를 진행하는 것이 장기연체 관리에 영향을 줄 수 있다고 설명했다.

기업별 업무 구조에 따라 자동화에 따른 변화에도 차이가 있을 수 있다. 거래처가 많거나 결제일이 서로 다른 기업은 입금 확인과 미수 관리 업무가 복잡해질 수 있으며, 경리·재무 인력이 제한된 조직에서는 반복적인 관리 업무를 줄이는 데 활용할 수 있다. 세금계산서 발행 건수가 많은 기업의 경우 발행 누락이나 지연을 관리하는 데도 적용할 수 있다. 반면 거래처가 적거나 전액 선결제 방식으로 운영되는 기업에서는 적용 범위가 상대적으로 제한적일 수 있다.

이장규 데브올컴퍼니 대표는 “회수는 늦을수록 손해인 시간 싸움인데, 자동화의 진짜 가치는 담당자가 가장 유리한 구간에서 빠짐없이 돈을 걷도록 만드는 데 있다”고 말했다.

청구스는 청구서 발송과 입금 확인, 미수금 관리부터 전자세금계산서 발행까지 매출채권 관리 업무를 자동화하는 B2B SaaS다. 카드결제·가상계좌·CMS·지로 등 다양한 결제 수단을 지원하며, 장기연체 발생 시 최고장(내용증명), 신용조사 및 회수 과정까지 연계한다.

한편, 데브올컴퍼니는 2024년 설립됐으며 부산 연제구에 본사를, 서울 사당역 인근에 기업부설연구소를 두고 있다. 회사 측에 따르면 현재 청구스는 600개사 이상에서 사용되고 있다.

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