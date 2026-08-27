‘비정상회담’ 수잔, 네팔 대홍수에 도움 호소…“실종 한국인 위해서도 기도”

JTBC 예능 프로그램 ‘비정상회담’에 출연했던 네팔 출신 방송인 수잔 샤키야가 대규모 홍수와 산사태로 피해를 입은 고국 네팔을 위해 도움을 호소했다. 특히 현지에서 연락이 끊긴 한국인들의 신속한 구조를 기원하며 자신이 할 수 있는 역할에도 나서겠다고 밝혔다.

수잔은 27일 자신의 인스타그램에 네팔 중북부 라수와 지역에서 발생한 홍수 피해와 관련한 글을 올렸다.

라수와 지역에서는 지난 26일(현지시간) 갑작스러운 홍수와 산사태가 발생해 대규모 인명 피해가 발생했다. 구조·수색 작업이 이어지는 가운데 현지에 있던 한국인 9명도 연락이 두절된 것으로 전해졌다.

수잔 샤키야 인스타그램 캡처

수잔은 피해자와 실종자 가족들에게 위로를 전하며 “네팔 라수와 지역을 강타한 참혹한 홍수로 피해를 입은 모든 분들, 사랑하는 가족을 잃었거나 아직 실종된 이들의 가족들에게 깊은 위로와 기도를 전한다. 특히 실종된 한국 국민들의 빠른 구조를 기원한다”고 밝혔다.

그는 라수와 지역이 네팔과 중국·티베트를 연결하는 히말라야의 주요 관문이라는 점도 설명했다. 국경 간 교역과 수력발전 사업뿐 아니라 히말라야의 주요 성지를 찾는 순례객과 관광객들이 오가는 지역이라는 것이다. 수잔은 “내 지인도 불과 2주 전에 이 지역에 방문했다. 매년 많은 네팔인과 외국인 방문객이 이 험준하고 취약한 산악 지역을 지나간다”고 전했다.

이번 재난을 계기로 히말라야 지역의 자연재해 위험에 대해서도 언급했다. 수잔은 빙하호 붕괴 홍수(GLOF)와 산사태 등 기후변화와 연관된 재해 위험이 커지고 있다며 국제사회의 관심과 지원을 당부했다.

특히 수잔은 한국과 네팔 양국을 연결하는 자신의 역할을 강조했다. 그는 “네팔과 한국 국민, 다른 실종된 분들을 위해 잠시만 기도해달라”며 “나도 네팔어-한국어 통역이나 현지 채널 연결 등으로 돕겠다”고 밝혔다.

수잔은 2014년부터 JTBC ‘비정상회담’에 네팔 대표로 출연하며 국내 시청자들에게 이름을 알렸다. 이후 ‘내 친구의 집은 어디인가’, ‘이웃집 찰스’ 등에도 출연했으며 네팔어·한국어 통역사로도 활동하고 있다.

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